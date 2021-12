Suman 55 fallecidos tras volcadura en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gobierno de Chiapas informó que este viernes falleció un migrante más que viajaba en el tráiler que volcó en Chiapa de Corzo, con lo que suman 55 los muertos.

‘Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy falleció una persona más (suman 55 fallecidos). En conjunto con el Gobierno federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos’, informó Rutilio Escandón, Gobernador del Estado.

Además, esta mañana el Presidente de la república detalló en conferencia desde Chihuahua que entre los fallecidos está una menor de 16 años de edad.

Este jueves, un vehículo de carga repleto de migrantes, que viajaban hacinados en la caja del vehículo, volcó a la altura de la Colonia El Refugio.

El tráiler, de acuerdo con la Guardia Nacional (GN), pertenece a la empresa Zeta Transportes.