Suman 124 decesos por Covid

NUEVO LAREDO, TAM.- Un total de 124 fallecimientos se han registrado en esta frontera por COVID-19, esto del 1 de enero hasta el día de ayer lunes, situación que cada vez más preocupa a las Secretaría de Salud, desde que inició la pandemia, en Nuevo Laredo se han registrado un total de 507 fallecimientos.

El doctor Oscar González Arrambide manifestó que actualmente se tienen cuatro mil 252 casos positivos, y los más lamentable, que si la población no colabora llevando a cabo como deben ser las medidas de sanidad, esto irá empeorando.

“Nosotros esperábamos ver para mediados de enero un repunte importante, y ya lo estamos viendo, esto nos alarma y nos tiene muy preocupados, el domingo fuimos los más altos en el estado de casos positivos en el estado, y defunciones todos los días estamos teniendo”, indicó.

Añadió que esto es el reflejo de la movilidad que se tuvo en diciembre, aun y cuando siguen insistiendo en que se lleven a cabo en las medidas de sanidad, la población sigue sin atender el llamado, sobre todo que muchas personas aún no creen que existe este virus.

Precisó que el domingo platicó vía telefónica con personal de salud de Laredo Texas, quienes les manifestaron estar en la misma situación, que ya no saben de qué manera hacer el llamado para que la ciudadanía se responsabilice.

Reveló que están en el mismo tenor, que lo que pasa no es responsabilidad del gobierno, ni estatal, ni municipal ni de la Secretaría de Salud, ya que esto es la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, de seguir las indicaciones de abstenerse de no salir si no es necesario.

Destacó que si la población se sigue movilizando sin llevar a cabo las medidas de prevención, seguirán en la ciudad lamentablemente los casos positivos así como las defunciones, si se sigue con esta desobediencia, llegará el momento que no habrá ni institución de salud que brinde la atención.

“Ni vamos a tener personal disponible que nos cuide, necesitamos cuidarnos pero de manera responsable, esto no es un juego está de por medio la vida de todos, y procurar cuidar a todo el personal de salud, no se vale que porque yo no soy enfermera o médico, yo no me cuido”, señaló.

González Arrambide mencionó que si el personal de los hospitales llega a un acuerdo de ya no trabajar por el riesgo que corren, y el riesgo de contagiar a sus familia, esto sería un caos, por ello vale la pena reflexionar, ser responsables, y hacer conciencia de cuidarnos todos.