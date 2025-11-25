El Dólar
Suma Tamaulipas seis muertes por influenza

Exhorta SST a vacunarse para prevenir enfermedades

Las vacunas tienen una capacidad alta para evitar casos graves y defunciones, por ello es necesario que se apliquen a los grupos poblacionales de mayor riesgo. [Agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, hizo llamado a la población a que acudan a completar sus esquemas de vacunación, además de vacunarse contra influenza, Covid-19 y neumococo, ya que son padecimientos que durante la temporada invernal registran un significativo aumento y ponen en riesgo la salud de la población.

El funcionario estatal informó que, a la fecha se tiene un reporte de 72 casos de influenza y 6 fallecimientos; y en lo que se refiere a Covid-19 en este año se han presentado 56 pacientes y 3 defunciones.

“La incidencia de casos de estos padecimientos inicia durante el mes de octubre, pero es en la temporada de invierno cuando se observa un aumento en el número de casos y la circulación de los virus estacionales, y en este año ya se han presentado defunciones en los municipios de Reynosa, Tampico, Madero, Altamira y Nuevo Laredo, principalmente”, señaló.

Al ser entrevistado antes del inicio de la ceremonia de honores a la bandera, insistió a la población a que acudan a vacunarse y solicitar los biológicos correspondientes, e informó que para esta temporada invernal se utiliza la vacuna tetravalente contra la influenza y para el COVID-19 se cuenta con las vacunas Moderna y Pfizer, las cuales se encuentra disponibles en todas las unidades de salud.

“Las vacunas tienen una capacidad alta para evitar casos graves y defunciones, por ello es necesario que se apliquen a los grupos poblacionales de mayor riesgo de presentar complicaciones como los adultos mayores, los menores de 5 años y si presentan alguna comorbilidad”, destacó.

Por último recomendó mantener las medidas preventivas que permiten mitigar este tipo de padecimientos como es el lavado y desinfección frecuente de manos; cubrirse al toser o estornudar; si presenta síntomas de enfermedad respiratoria, permanecer en casa y no acudir a lugares concurridos; utilizar el cubre bocas mientras presenta síntomas; así como mantener ventilados los espacios, no automedicarse y acudir de manera inmediata al médico.

