Sufrieron Elis Paprika y Sara Valenzuela rechazo por género

CIUDAD DE MÉXICO.- Discriminación, acoso, rechazo, a eso se han enfrentado muchas mujeres en la industria de la música, que tan sólo por su género han sido objeto de violencia.

Elis Paprika y Sara Valenzuela son dos de ellas, quienes desde su trinchera, en el rock y el jazz, han intentado cambiar los paradigmas y así destacar en la escena.

“Me parece que el paro nacional y #UnDíaSinMujeres sí sirven, sirven mientras sea todo de manera pacífica para alzar la voz”, dijo la cantante de jazz, Sara Valenzuela.

“Lo primero que recibí cuando comencé con el proyecto solista de Elis Paprika, por parte de compañeros, fueron comentarios como: ‘no me gusta tocar con mujeres’ o, ‘las mujeres no saben componer’, ‘¿cuándo has visto una mujer que toque bien cabrón?’. Lo chistoso ahora es que la mayoría de esas personas tocan en bandas de alguna mujer.

“Hoy, 15 años después, aunque se sigue dando el machismo, o la violencia en muchas formas, como la discriminación en la escena musical, ya hay más mujeres destacando en cualquier género y creo que tiene que ver con la lucha que cada una hace desde el hecho de no rajarse y seguir adelante”, comparte.

La tapatía de 39 años, radicada en la Ciudad de México desde hace una década, trabaja de manera independiente con su banda The Black Pilgrims, cuya alienación está conformada por Chachi (batería), Cristy (bajo), Diez (Guitarra) y Richo (guitarra).

Además de cantar, componer y tocar, es su propia mánager, promotora, publicista y administradora, esfuerzo que le ha valido varias giras por distintas partes del mundo, como Europa y Asia.

Paralelo a la música, Paprika creo hace seis años Now Girls Rule, movimiento que tiene como objetivo dar mayor proyección a las artistas mexicanas de cualquier rubro y a la vez inspirar a nuevas generaciones para seguir sus sueños.

“No se trata de una competencia con los hombres, sino de fomentar la autosuficiencia para su desarrollo. A mí ya me tocó que me fregara una disquera, un booking y un management. Y no lo digo como: ‘pobre de mí’. Sino que eso me hizo aprender a hacer todo eso”, añade.

La próxima actividad del movimiento Now Girls Rule es un bazar llamado La Marketa, evento donde participarán alrededor de 120 exponentes femeninas de la música, ilustración, letras, moda y demás expresiones, el 26 de abril en el Jardín Juárez, en Ciudad de México.

Por su parte, Sara Valenzuela, nacida en la capital mexicana, pero residida en Guadalajara desde bebé, ha hecho brecha no sólo en el periodismo cultural, también en la música como jazzista e intérprete de rock, siendo parte de grupos destacados, entre ellos La Dosis, que marcó la década de mediados de los 90.

Y aunque nunca vivió ninguna situación extrema, afirma que tampoco le fue tan fácil ganarse su lugar profesionalmente.

“Si hago el recuento, claro que hubo cierta discriminación, gente que decía ‘ay no, en esta banda hay una chava y seguro es malísima’.

“Alguna vez, mis compañeros de banda me platicaron que en una ocasión, la disquera con la que estábamos, nos había propuesto para abrirle a un grupo inglés que venía a México, pero a última hora no nos convocaron porque había una mujer, o sea yo”.

Sara Valenzuela y Elis Paprika se unirán a las actividades del Paro Internacional de Mujeres de este domingo y lunes a #UnDíaSin Mujeres.

“Creo que esta vez hay una sociedad más unida ante hechos terribles que se han suscitado en las últimas semanas y estas actividades demuestran que ya hay un hartazgo.

“Pero también creo que para erradicar el problema que tenemos de hace años, hay que comenzar con una estructura a nivel familiar, institución y educación”, considera Valenzuela.