Sufre Atlético de Madrid costosa derrota

El Eibar, que lucha por no descender, se impuso 2-0 con goles de Esteban Burgos al 10' y de Edu Expósito al 90' con un disparo de media distancia.

CIUDAD DE MÉXICO.-Atlético de Madrid tuvo una de esas derrotas difíciles de olvidar, de ésas que al no estar en el presupuesto cuestan hasta el título.

El Eibar, que lucha por no descender, se impuso 2-0 con goles de Esteban Burgos al 10′ y de Edu Expósito al 90′ con un disparo de media distancia. El aguacero no cesó durante todo el partido.

El mexicano Héctor Herrera jugó 72 minutos. Pidió la pelota, organizó los ataques desde su posición como mediocentro, marcando el ritmo, hasta que el técnico Diego Simeone lo sustituyó por Renan Lodi.

Una victoria que vale oro para el Eibar. Ipurúa está de fiesta porque su equipo llegó a 22 puntos, 7 arriba de la zona de descenso.

La situación es contrastante para los seguidores colchoneros, quienes vieron como su equipo se estancó en el tercer sitio con 35 unidades, ocho abajo del líder provisional Real Madrid.

El Eibar le dio al Atleti una cucharada de su propia medicina, porque después del gol de Burgos (al empujar la pelota tras un desvío en tiro de esquina, validado por el VAR) se agrupó defensivamente, apostó por el contragolpe y tuvo la fortuna de que el argentino Ángel Correa mostró su mala puntería, en un cabezazo y en un mano a mano en el primer tiempo y en dos disparos de media distancia en la parte complementaria.

El técnico Diego Simeone no encontró soluciones. La intensa lluvia jugó a favor del Eibar, ya que el disparo de Expósito tuvo aún más velocidad gracias al césped mojado.