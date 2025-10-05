El Dólar
Stuttgart vence a Heidenheim y sube al cuarto lugar de la Bundesliga

El mediocampista marroquí marcó el único gol del partido y consiguió la tercera victoria consecutiva del Stuttgart, que ascendió al cuarto lugar de la Bundesliga

Jugadores del Stuttgart felicitan a Bilal El Khannouss' tras anotar en el encuentro ante el Heideneim en la Bundesliga el domingo 5 de octubre del 2025. (Bernd Weissbrod/dpa via AP)
AP

STUTTGART, Alemania.- Bilal El Khannouss continuó su exitoso periodo a préstamo con el Stuttgart al anotar el único gol del partido en la victoria del domingo 1-0 sobre Heidenheim en la Bundesliga.

Bajo una lluvia intensa, El Khannouss corrió hacia la defensa de Stuttgart y esquivó dos defensas antes de disparar a ras desde el borde del área a los 65 minutos.

Una tercera victoria consecutiva en la Bundesliga elevó a Stuttgart al cuarto lugar en la liga y dejó a Heidenheim en la zona de descenso.

El Khannouss anotó por segunda vez desde que el mediocampista ofensivo marroquí se unió a Stuttgart a préstamo desde Leicester el mes pasado.

Vencer a Heidenheim significó que Stuttgart se recuperó de una derrota 2-0 en Basilea en la Europa League el jueves.

El Hamburger SV registró su mayor margen de victoria en un partido de liga de primera división en 12 años, ya que Rayan Philippe anotó dos veces en una victoria 4-0 sobre Mainz.

Hamburgo, que regresó a la Bundesliga para esta temporada después de haber descendido en 2018, estaba 2-0 arriba después de diez minutos contra un equipo de Mainz que carecía de su portero titular Robin Zentner tras su tarjeta roja contra el Borussia Dortmund la semana pasada.

Ha sido un comienzo difícil de temporada para Mainz, que terminó sexto la temporada pasada para clasificarse a la Conference League, pero solo tiene cuatro puntos de seis partidos de la Bundesliga la temporada pasada.

El Borussia Moenchengladbach, sin victorias, recibe más tarde al Freiburg.

