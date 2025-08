Sterling Sharpe le regala su saco dorado a su hermano Shannon tras ingresar al Salón de la Fama

CIUDAD DE MÉXICO.- Sterling Sharpe se paró en el podio a unos pocos centímetros de su busto de bronce, se quitó su nueva chaqueta dorada y se la entregó a su hermano, quien también es miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Shannon Sharpe le dio en su momento a Sterling su primer anillo de Super Bowl y ahora el hermano mayor le devolvió el gesto en el escenario después del momento culminante de su carrera.

“Por esto jugué al fútbol”, dijo Sterling, refiriéndose a su hermano menor, quien lo abrazó y estaba entre lágrimas. “Por esto me levantaba de la cama; no era trabajo. Era por esto mismo. Antes de dejarlos, quiero hacer dos cosas. El regalo más preciado que he recibido es el anillo de Super Bowl… Llevo este anillo por amor. Me lo diste sin saber que ibas a conseguir otro. Y le recé a Dios: ‘Por favor, Dios, que consiga otro’. Dios lo bendijo con dos”.

“La segunda cosa es, la última vez que estuve aquí, dijiste que eras el único jugador de fútbol profesional en el Salón de la Fama que podía decir que eras el segundo mejor jugador en tu propia familia. Estoy de acuerdo con esa afirmación, pero sería un privilegio extremo… que fueras el único jugador en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional con dos chaquetas doradas”.

Eric Allen, Jared Allen y Antonio Gates se unieron a Sterling Sharpe como parte de la clase 2025, que ingresó a la inmortalidad del fútbol durante una ceremonia en el Estadio del Salón de la Fama Tom Benson. Esto después de que los Chargers de Los Ángeles vencieron el jueves 34-7 a los Lions de Detroit para dar inicio a la pretemporada de la NFL.

Sterling Sharpe promedió 85 recepciones y 1.162 yardas, terminando con 65 touchdowns en siete temporadas con los Packers de Green Bay. El receptor fue nombrado a cinco Pro Bowls y obtuvo honores de primer equipo All-Pro tres veces. Una lesión en el cuello acortó su carrera y tuvo que esperar mucho tiempo para recibir la llamada del Salón.

Shannon Sharpe, quien jugó como ala cerrada para los Broncos de Denver y los Ravens de Baltimore, fue inducido en 2011. Son los primeros hermanos en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Jared Allen fue el primer jugador de la nueva clase en subir al escenario después de que Thurman Thomas liderara a la multitud cantando “Feliz Cumpleaños” al exentrenador de los Bills, Marv Levy, quien cumple 100 años el domingo.

Usando su característico sombrero de vaquero, Allen habló sobre su motivación para el éxito.

“El porqué es lo que te hace diferente; es tu juego a largo plazo”, dijo. “Es la motivación que te impulsa a realizar todos los pasos necesarios para lograr tu objetivo. Mi por qué se puede resumir en tres cosas: miedo, respeto y la búsqueda de la grandeza”.

Jared Allen fue nombrado a cinco Pro Bowls, fue All-Pro cuatro veces y tuvo 136 capturas en 12 temporadas con los Chiefs, Vikings, Bears y Panthers. Su último juego fue en el Super Bowl 50, que Carolina perdió contra Peyton Manning y los Broncos.

Eric Allen, un esquinero seis veces Pro Bowl que jugó para los Eagles, Saints y Raiders, fue presentado por uno de sus cuatro hijos. Allen, quien tuvo 54 intercepciones en su carrera, incluidas ocho devueltas para touchdowns, dio el obligatorio “¡Vuela! ¡Águilas! ¡Vuela!” para apoyar a los campeones del Super Bowl que lo reclutaron en 1988.

“Me crié en Filadelfia. Me convertí en hombre allí. Tengo una gratitud especial por la organización”, dijo Allen.

Allen también agradeció al actual propietario de los Raiders, Mark Davis, quien estaba presente.

“Al Davis decía: ‘Compromiso con la excelencia'”, dijo Allen. “Está por todo nuestro edificio en Las Vegas. Estamos tratando de asegurarnos de cumplir con ese destino, de cumplir con lo que Al Davis representaba.”

Gates cerró el día con un discurso de 23 minutos que comenzó diciendo que no lloraría, pero incluyó varios momentos emotivos. Gates, quien fue presentado por el propietario de los Chargers, Dean Spanos, nunca jugó fútbol universitario, pero terminó convirtiéndose en el 23er de 382 miembros del Salón de la Fama que no fueron reclutados por equipos de la NFL.

Agradeció al exentrenador de alas cerradas de los Chargers, Tim Brewster, por descubrirlo después de que liderara al equipo de baloncesto de Kent State al Elite Eight.

“Tim Brewster vio algo especial en mí. Estaba bastante seguro de que podría hacer el equipo. Estaba convencido de que sería All-Pro en tres años”, dijo Gates. “Verán, la cuestión es que al cambiar de deporte o de carrera, puede ser un cambio de vida. Lo inesperado es a menudo lo más poderoso porque puede redirigir completamente tu vida si estás listo para aprovechar y estás listo para la oportunidad. Gracias al entrenador Tim Brewster y al entrenador Marty Schottenheimer. Me dieron la oportunidad de jugar como ala cerrada en la NFL”.

Gates jugó las 16 temporadas de su carrera con los Chargers, terminando con 955 recepciones para 11.841 yardas y 116 touchdowns. Fue seleccionado para el Pro Bowl ocho veces y fue All-Pro tres veces, la primera en solo su segunda temporada.