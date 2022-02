Stephens gana el Abierto AKRON Zapopan

GUADALAJARA .-Sloane Stephens es la campeona del Abierto AKRON Zapopan. La tenista estadounidense venció en 3 sets a la checa Marie Bouzkova por 7-5, 1-6, y 6-2 en partido disputado en el Complejo Panamericano de Tenis.

De esta forma, Stephens obtuvo el séptimo título de su carrera; mientras que Bouzkova, quien llegó a su segunda Final en el Abierto AKRON Zapopan, se perdió la oportunidad de coronarse en el certamen tapatío.

Stephens demostró que México es una plaza que le da fortuna, ya que ganó el Abierto Mexicano de Acapulco en 2016 que en aquel entonces fue su tercer título.

Desde el comienzo ambas dejaron en claro que darían un juego extraordinario.

El primer set fue reñido. Bouzkova llevaba la ventaja y llegó a estar 4-1 sobre Stephens; sin embargo, la estadounidense comenzó a conectar mejor en cada saque o tiro que ejecutaba hasta alcanzar a la checa primero 4-4, y cuando Bouzkova volvió a tomar la delantera 5-4, Stephens la igualó 5-5 lo que obligó a prolongar el primer set.

Con un público más a favor de la jugadora checa que aplaudía o se desencantaba cada vez que fallaba, la estadounidense se puso al frente 6-5 y finalmente 7-5.

En el segundo set, la checa sabía que ya no podía equivocarse y si deseaba mantenerse con vida para ganar el título estaba obligada a ganar el segundo parcial, en el cual arrolló a Stephens por 6-1 ante la locura del público tapatío.

En la tercera manga, Stephens tomó ventaja cuando se quedó con el servicio de su rival en el sexto juego para ponerse 4-2 y confirmar y acercarse al título cuando ganó el saque y se puso 5-2.

Con todo a favor para Stephens, Boukzova dudosa ya no logró remontar, y la estadounidense anotó para el 6-2 definitivo que le dio el título del Abierto AKRON Zapopan.

Y si bien la afición reconoció el triunfo de Stephens con aplausos, la gente se le entregó a Boukzova, quien no dejó de hacer sus declaraciones en español.

«Muchas gracias, esta semana ha sido increíble, fue una muy vbuena experiencia, estoy muy contenta de estar aquí, gracias por el apoyo que me dieron, he dado todo, no pude ganar, pero espero ganar y vernos aquí el próximo año. Y arre la que barre», dijo entre risas