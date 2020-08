Stephan Lichtsteiner, ex de Juventus, se retira

BERNA, SUIZA.-Stephan Lichtsteiner, zaguero de la selección de Suiza en tres mundiales y ex de la Juventus, anunció el miércoles su retiro del fútbol tras quedarse sin la oportunidad de poner fin a su carrera en la Eurocopa.

El lateral derecho de 36 años informó por medio de la federación suiza que había quedado en evidencia que tras el aplazamiento de la Eurocopa 2020 por un año debido a la pandemia que este era “un buen momento” para retirarse.

Reconocido por su tenacidad, Lichtsteiner disputó 108 partidos con Suiza y acudió a tres mundiales, además de las Eurocopas de 2008 y 2016. Fue el capitán del seleccionado en la Euro 2018 y el Mundial de 2018, con los suizos sucumbiendo en los octavos de final de ambos torneos.

Lichtsteiner también se consagró campeón de la Serie A italiana con Juventus en cada uno de sus siete años en Turín, y alcanzó dos finales de la Liga de Campeones. Jugó en la derrota ante el Barcelona en 2015 y no salió del banco de suplentes cuando el Real Madrid se consagró dos años después.

Lichtsteiner inició su carrera con el club suizo Grasshopper. También militó con Lille, Lazio y Arsenal antes de completar su carrera en Alemania con Augsburgo.

Un saluto e un abbraccio ai miei carissimi fans e followers! Grazie di cuore, Steph 🙏🏻❤️

A kind goodbye and a big hug to my dear fans and followers! Thank you so much, Steph 🙏🏻❤️ #thankyou @SFV_ASF @1886_gc_zuerich @osclilleosc @OfficialSSLazio @juventusfc @Arsenal @FCAugsburg pic.twitter.com/729Yfw7tc7

— Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) August 12, 2020