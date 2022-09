‘Squid Game’, ‘Succession’, ‘Lasso’, compiten en los Emmy

LOS ANGELES.— El anfitrión de los Premios Emmy, Kenan Thompson, y los productores de la ceremonia, han prometido que la gala será un momento para sentirse bien, pero esa frase no aplica para varias de las nominadas más importantes.

Las contendientes de la categoría de mejor serie de drama incluyen a la violenta y distópica ‘Squid Game’, la sátira laboral ‘Severance’ y ‘Succession’, sobre una poderosa y despiadada familia. Incluso la comedia nominada ‘Ted Lasso’ dio un giro oscuro en su narración.

Pero tras varias temporadas de premios alteradas por la pandemia, la 74ª entrega de los Premios Emmy del lunes, que se transmitirá a las 8 p.m. de Nueva York por NBC (0000 GMT) y por streaming en Peacock, será grande y festiva, dijeron los productores ejecutivos Reginald Hudlin e Ian Stewart.

Aunque algunas cosas que funcionaron de la modesta ceremonia del año pasado se quedarán, como sus mesas al estilo de club nocturno para los nominados.

‘Se divirtieron muchísimo. Fue una fiesta. Se celebraron entre ellos’, dijo Stewart recordando un comentario de la actriz Sophia Bush hacia el final de la noche: ‘¡Oh, por Dios!, de hecho, me divertí en los Emmy’.

Las mesas volverán y estarán nuevamente reservadas para los nominados y sus acompañantes, dijo Stewart, pero habrá unos 3.000 invitados más sentados de forma habitual en el Teatro Microsoft con capacidad para 7.000 asistentes en el centro de Los Angeles.

‘Cuando los nominados se la están pasando muy bien, eso se traduce en pantalla’, dijo Hudlin, quien mencionó los ‘apasionados y conmovedores’, discursos de los ganadores.

Thompson, miembro veterano del elenco de ‘Saturday Night Live’ y quien debutará como anfitrión de los Emmy, dijo que quiere disfrutar la ceremonia y asegurarse de que otros lo hagan.

‘Esta debería ser una noche para apreciar el arte y la creatividad y quitarle el estrés a todo esto. Entiendo que es terrible perder y todos están eligiendo sus trajes y tratando de desfilar por la alfombra roja’, dijo Thompson. ‘Pero al mismo tiempo es algo increíble estar en la sala en la noche de los Emmy, y no quiero que eso se pierda en el estrés’.

Thompson dijo que no espera nada similar al pleito de Will Smith contra Chris Rock que ensombreció los Oscar este año.

Aunque ‘Succession’ de HBO, que ganó el premio a mejor serie de drama en 2020, y ‘Ted Lasso’ de Apple TV+ son consideradas favoritas para los honores de mejor serie, podría haber sorpresas. ‘Squid Game’ de Netflix, una sensación mundial, podría convertirse en la primera serie dramática no hablada en inglés que gana un Emmy.

En el lado de la comedia, la debutante aclamada de ABC ‘Abbott Elementary’ podría ser la primera serie de televisión abierta en ganar el premio de mejor comedia desde que lo consiguiera ‘Modern Family’, otra producción de ABC, en 2014. Es además una de las pocas nominadas de este año, junto con ‘Squid Game’, que tiene una cantidad considerable de nominados de color.

En la ceremonia de los Emmy a las artes creativas que se realizó previamente en el mes, ‘Abbott Elementary’, una serie al estilo de falso documental sobre profesores en una escuela de Filadelfia sin recursos, ganó el trofeo de selección de elenco para una serie de comedia. ‘Succession’ ganó el premio de selección de elenco para una serie de drama.

‘The Crown’, la gran ganadora del año pasado, no es parte de la terna, pues quedó fuera del periodo de elegibilidad para los Emmy. La versión dramatizada del reinado de Isabel II de Gran Bretaña y su familia regresará para su quinta temporada en noviembre, en un momento en el que el país está de luto tras la muerte de su monarca con el reinado más largo, fallecida el jueves a los 96 años.