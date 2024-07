Solicitud de medidas cautelares extra urgentes

Nuevo Laredo, Tam, a 25 de Julio del 2024.

Escrito 0040/2024.

APORTACIÓN: RECOMENDACIÓN 119VG/2023

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES EXTRA URGENTES

LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MAESTRA MARÍA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CIUDAD DE MÉXICO. –

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C. se dirige a Usted de manera respetuosa para solicitar MEDIDAS CAUTELARES con carácter de Extra Urgentes en favor de las siguientes personas:

1. BEATRIZ (VÍCTIMA INDIRECTA)

2. (HIJA), 8 AÑOS

3. (HIJO), 5 AÑOS

4. EZEQUIEL (PAPÁ) 65 AÑOS

5. (HIJA) 20 AÑOS

6. ALEJANDRA (TESTIGO), ADULTA

7. (HIJA), MENOR

Lo anterior luego de recibir esta mañana información de la víctima BEATRIZ, de generales conocidos en la Recomendación 119VG/2023 dirigida al SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL por VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS A LA VIDA, SEGURIDAD JURIDICA E INTEGRIDAD PERSONAL POR USO ILEGITIMO DE ARMAS DE FUEGO de fecha 31 de JULIO del 2023, por los siguientes:

H E C H O S

Que siendo aproximadamente las 16:30 horas del MIERCOLES 24 DE JULIO del 2024 la victima indirecta BEATRIZ transitaba en su vehículo Ford Edge modelo 2013 color negra acompañada de dos menores de edad integrantes de su familia, así como de una vecina de nombre ALEJANDRA, mayor de edad, y de su hija NELLY, menor de edad, dirigiéndose a las taquillas de Expomex (Feria y Exposición Fronteriza) para comprar un par de boletos para el concierto de un reconocido artista musical grupero.

Que al circular por la avenida Quetzalcóatl en dirección de sur a norte y metros antes de llegar al crucero con Abraham Lincoln se encontraba un retén de militares inspeccionando una camioneta de pasajeros color negra, y uno de ellos que parecía estar al mando le pidió a la víctima BEATRIZ que se detuviera y se estacionara en la acera derecha antes de terminar el parque Viveros.

Que dicho militar, que no quiso identificarse, se acerca a la ventanilla de la conductora y le pregunta a qué se dedica, luego le piden que les muestre una identificación y la víctima BEATRIZ les muestra un gafete elaborado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en donde especifica que la portadora es una VÍCTIMA reconocida dentro de la Recomendación 119VG/2023, así como su fotografía y el contenido del artículo 1º Constitucional.

Posteriormente dicho militar le pregunta a la víctima qué le había sucedido para que tuviera ese gafete del Comité de Derechos Humanos, siendo en ese momento que la ciudadana BEATRIZ pide respetuosamente bajarse de su camioneta y proporcionarle la información al integrante del Ejército Mexicano PARA QUE LOS MENORES DE EDAD QUE LE ACOMPAÑABAN NO TUVIERAN QUE ESCUCHAR DICHA CONVERSACION PARA NO AFECTARLES AÚN MÁS EMOCIONALMENTE Y REVICTIMIZARLES, siendo en ese momento que otros cinco soldados rodean su camioneta, comienzan a tomarle fotografías y video con las CÁMARAS PORTÁTILES (GO PRO) Y CON TELÉFONOS CELULARES PERSONALES, a ella, a su vehículo, a sus acompañantes así como a la CREDENCIAL DEL INE y el GAFETE DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS.

“ EN ESE MOMENTO ME SENTÍ AMENAZADA, INTIMIDADA E INVESTIGADA POR LOS MILITARES SIN TENER MOTIVO ALGUNO PARA HACERLO, ME RETUVIERON CONTRA MI VOLUNTAD POR MÁS DE QUINCE MINUTOS, LOS MILITARES SE ESTUVIERON BURLANDO DE MI EN TODO MOMENTO, POR ESO DECIDÍ YO TAMBIEN TOMAR ESTE VIDEO QUE PONGO A SU DISPOSICIÓN POR TEMOR A QUE ME LLEGUE A PASAR ALGO A MI O MIS FAMILIARES, HACIENDO RESPONSABLE AL EJERCITO MEXICANO DE LO QUE PUEDA SUCEDERME A PARTIR DE ESTA RETENCIÓN QUE FUI OBJETO”, manifestó BEATRIZ.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, uno de los vehículos del EJERCITO MEXICANO que conducía el militar abusivo tiene el número económico 0916545 perteneciente al XVI REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA, cuyo mando finalmente accedió a que la víctima se retirara una vez que ordenó a su personal “INVESTIGAR EL ESTATUS” DE SU NOMBRE, DOMICILIO PARTICULAR Y DATOS DEL VEHÍCULO, es decir, solicitando información al área de INTELIGENCIA MILITAR sobre información personal relacionada con la víctima como parte de la Recomendación 119VG/2023.

Por lo anteriormente expuesto SEÑOR PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SEÑORA PRESIDENTA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS y por considerar que está en grave riesgo la INTEGRIDAD PERSONAL de la víctima BEATRIZ y de los integrantes de su familia, solicitamos respetuosamente lo siguiente:

PRIMERO: IMPLEMENTAR MEDIDAS CAUTELARES URGENTES EN FAVOR DE LA VICTIMA BEATRIZ y de los/las integrantes de su FAMILIA para la protección de sus derechos humanos a fin de evitar su consumación irreparable o la producción de daños de difícil reparación a las víctimas antes mencionadas, SALVAGUARDAR SU VIDA e integridad física, psicológica y patrimonial, considerando que es la SEGUNDA VICTIMA RECONOCIDA DENTRO DE LA RECOMENDACIÓN 119VG/2023 QUE ES VICTIMA DE ACTOS DE MOLESTIA, INTIMIDACIÓN Y ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE PERSONAL MILITAR PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.

SEGUNDO: Solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional cesar inmediatamente todo acto de ABUSO DE AUTORIDAD, MOLESTIA, INTIMIDACIÓN O REPRESALIA de la víctima BEATRIZ e integrantes de su familia, así como de las demás VÍCTIMAS reconocidas en la RECOMENDACIÓN 119VG/2023, que pudieran correr los mismos riesgos de los hechos aquí expuestos, EXHORTANDO AL PERSONAL MILITAR A QUE CUALQUIER DILIGENCIA U OPERATIVO DEBE REALIZARSE CON ESCRICTO APEGO A DERECHO Y CON PLENO RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y SUS DERECHOS HUMANOS.

Anexamos a la presente imágenes y videos de uno de los vehículos, así como del personal del EJERCITO MEXICANO que participó en estos actos de MOLESTIA, ABUSO DE AUTORIDAD, PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD Y AMENAZAS A LA INTEGRIDAD DE LAS VICTIMAS ANTES MENCIONADAS.

Fundamentamos nuestra petición en los artículos 1º, y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los artículos 116 y 117 de su Reglamento Interno, esperando una pronta respuesta al presente escrito.

BEATRIZ

VICTIMA

LIC. RAYMUNDO RAMOS VAZQUEZ

PRESIDENTE

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NUEVO LAREDO A.C.

