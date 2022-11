Soldados asesinan por la espalda a Don Chepe en la colonia Palacios

Nuevo Laredo, Tam.- Por la espalda elementos del Ejército Mexicano asesinaron a José Socorro Cantú Rubio, conocido como Don Chepe en la colonia Palacios, donde era muy querido por sus vecinos.

El cuerpo de Don Chepe, de 56 años, quedó frente a su domicilio, en la calle Guatemala 5809, cuando se disponía a entrar ante los disparos que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaba en un supuesto enfrentamiento.

El hombre que estaba desempleado y se ganaba dinero haciendo mandados a sus vecinos, barriendo la calle y ayudando en una panadera, era muy estimado por los habitantes de la cuadra 5800 de Guatemala y su asesinato a manos de los militares ha causado honda consternación.

Miguel Guadalupe Cantú Rubio, hermano de Don Chepe, no estaba en su domicilio cuando los soldados asesinaron a su consanguíneo y fue hasta la noche del pasado lunes, 31 de octubre, que los soldados le permitieron pasar a su hogar.

“Mi hermano era muy querido, era una linda persona, desgraciadamente falleció y este, pues no, no era nada drogadicto, y por eso lamento la pérdida de él”, señaló Cantú Rubio.

Señalando el lugar donde quedó el cuerpo de su hermano, el hombre cuenta que amigos de Chepe fueron a poner unas veladoras “Se las ponen los que lo querían mucho. ¿Me entiende? Sí. Ayer uno de ellos puso una, y estaba llorando”.

Al hermano de la víctima, los militares le negaron cualquier tipo de información y desde el lunes, el acoso de los soldados es constante. Este miércoles, al menos 5 unidades de SEDENA y una veintena de personal castrense, tenían cerrada la calle Guatemala, sin haber motivo. Y el martes, también cerraron la vía desde Plutarco Elías Calles hasta Tomas F. de la Garza.

Rogelio García, vecino y amigo de Don Chepe cuenta que lo conocía desde que eran unos niños, lo recuerda como una buena persona, que hacía mandados a los vecinos, barría la calle y todo lo que le pedían.

Sobre el crimen perpetrado por los militares, señala “Es correcto, eso sí, murió en el tiroteo, eso pues quién sabe por qué quizá por qué sería, pero no, él no hacía daño a nadie, él tomaba, pero no se metía con nadie, solo hacía mandados para ganar dinero, pero él no hacía daño a nadie”.

Indicó que a Don Chepe se le va a extrañar en la cuadra “porque por una persona muy buena, muy querida por mucha gente, y la saludaban en las casas”.

Don Chepe, como lo decían de cariño los vecinos, se sentaba en una piedra de gran tamaño en la esquina de Guatemala y Plutarco Elías Calles. Ahí estaba cuando pasaron los militares disparando en forma indiscriminada.

Don Chepe corrió hacia su domicilio, ubicado a unos metros de distancia, hacia el poniente por la Guatemala, cuando fue asesinado por la espalda por el personal militar, que circulaba en sentido contrario por la calle, y que no se detuvieron a darle ayuda.

Donde ahora están prendidas unas veladoras, solo queda la mancha de sangre en el lugar donde quedó sin vida Don Chepe, asesinado a balazos por la espalda por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ahora están acosando a sus familiares y vecinos para que no digan lo sucedido.