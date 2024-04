Sociedad civil lista y en favor del proyecto de gobierno de Yahleel Abdala

NUEVO LAREDO, Tam.- En una primera reunión con miembros relevantes de la sociedad civil, la candidata de la alianza “Fuerza y Corazón por Tamaulipas”, Yahleel Abdala Carmona, delineó su proyecto de gobierno, caracterizado por una visión integral, de largo plazo y de la mano de la ciudadanía.

A la reunión, organizada por el doctor Eduardo Dozal y su esposa Linda Mejorada de Dozal, asistieron representantes de organismos, asociaciones y profesionistas que tienen en común la mística de servicio y ayuda a la comunidad.

Abdala Carmona ofreció un gobierno que consulte, escuche y responda a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos para mejorar la calidad de vida de todos con políticas de gobierno sensibles, humanas y que tengan al neolaredense como centro de atención.

“Encontré en la política la manera de poder servir y ayudar a los demás de una manera más grande, me queda claro que no se necesita de un cargo de elección popular para ello, porque a esta vida venimos a ayudar al prójimo y si no lo tenemos claro, ni siquiera misión de vida, por eso quiero mucho a Nuevo Laredo, definitivamente, es una ciudad que me ha dado mucho y me interesa que le vaya bien a la ciudad que me vio nacer”, enfatizó la abanderada del PAN-PRI.

Luego señaló que no se puede mejorar una ciudad cuando no se le conoce, y eso es lo que ocurre actualmente con la aspirante a la reelección, que no reside en Nuevo Laredo y no escucha a su gente.

Como ejemplo mencionó la destrucción de la fachada del Parque Viveros, que la actual administración aseguró que no tocaría y terminó demoliendo para erigir otra que no gustó a nadie, pero sí generó un gasto de 65 millones de pesos de aplicación poco clara.

Otro gasto caprichoso e innecesario que sólo sangró las arcas municipales fue el cambio de la nomenclatura de la ciudad, sólo para cambiarla a un color partidista, contraviniendo toda norma nacional e internacional y derrochando 80 millones de pesos.

Abdala Carmona dijo de manera contundente que las acciones del actual gobierno municipal son un burdo saqueo y abundó en ejemplos como la asignación de 310 millones de pesos para la Oficina Particular de la Presidenta Municipal, cuando al DIF le destinan sólo 128 millones de pesos.

A esta reunión de identificación plena e intercambio de voluntades, la candidata acudió acompañada por Gerardo Peña Flores, coordinador estatal de campaña la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

También asistieron Laura Zárate Quezada, candidata a Presidenta Municipal suplente y Cosme Mante Muñoz, candidato a primer síndico, así como el doctor Jorge Pérez Santos, Ileana Marina García y Héctor Canales González, candidatos a las diputaciones locales por los distritos I, II y III, respectivamente.