Sobreviviente da testimonio sobre su lucha contra el cáncer

NUEVO LAREDO, TAM.- En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto Municipal de la Mujer en Nuevo Laredo transmitió en línea el testimonio de Giaconda Rohrman Medrano, responsable de Grupo Reto, quien compartió a las mujeres su testimonio de cómo ha luchado en contra del cáncer de mama y cáncer de ovario.

A través de esta transmisión, Rohrman Medrano dio una explicación de la manera en que las mujeres pueden realizarse una auto exploración, esto como una acción preventiva.

Al escuchar la palabra cáncer, de inmediato lo relacionamos con la muerte, pero no tiene que ser así” expresó la sobreviviente de esta enfermedad, quien ha burlado a la muerte no una sino varias veces.

Su testimonio de vida fue muy importante para las mujeres neolaredenses, quienes ven en ella y en el Grupo Reto no sólo un ejemplo de entereza, de fuerza de voluntad y de positivismo, sino una mano amiga en la cual se pueden apoyar.

Durante su plática, la responsable de Grupo Reto exhortó a las mujeres a que no tengan miedo y hagan a un lado sus prejuicios y se toquen, conozcan sus senos y ante cualquier irregularidad acudan al médico.

“Las mujeres no deben de tener miedo, Grupo Reto apoya a todas a las que les diagnostican cáncer de mama, pero también cérvico uterino. En esta lucha no están solas, sin embargo, para que no pasen por esta dura experiencia les pedimos a las damas y las adolescentes autoexplorarse sus pechos apenas comiencen a tomar forma y puedan prevenir el cáncer y no ser una incidencia más de esta enfermedad”, finalizó.