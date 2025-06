Sobrevive pasajero a trágico accidente aéreo en India y busca ayuda solo

INDIA.- El único pasajero que sobrevivió al choque de un avión de Air India que mató a 241 personas a bordo el jueves cayó cerca de los escombros después de ser expulsado de la aeronave, y caminó hacia una ambulancia cercana para recibir ayuda, dijo un médico.

Un doctor del Hospital Civil de Ahmedabad identificó al hombre como Vishwashkumar Ramesh, y el ministro del Interior de la India, Amit Shah, dijo que se reunió con el sobreviviente. La aerolínea informó que era un ciudadano británico de origen indio.

“Estaba desorientado, con múltiples heridas por todo el cuerpo”, comentó el doctor Dhaval Gameti, quien trató a Ramesh, a The Associated Press. “Pero parece estar fuera de peligro”.

Otro médico dijo que Ramesh le contó que inmediatamente después de que el avión despegó, comenzó a descender y de repente se partió en dos, expulsándolo antes de que se oyera una fuerte explosión.

Un video transmitido por canales de noticias indios parecía mostrar a Ramesh ensangrentado alejándose del lugar del accidente y a personas corriendo detrás de él.

Ramesh, quien tenía su tarjeta de embarque con él en el hospital, dijo al periódico local Hindustan Times que vio cuerpos y partes del avión esparcidos en el lugar del choque.

“Cuando me levanté había cuerpos a mi alrededor. Estaba asustado. Me levanté y corrí”, le dijo al periódico.

Ramesh viajaba a Londres con su hermano y llamó a familiares en Leicester después del choque, relató su primo, Ajay Valgi, a la cadena BBC.

“Sólo dijo que está bien, nada más”, comentó Valgi, agregando que la familia está “feliz de que esté bien, pero aún estamos preocupados por el otro hermano”.

Nayan Kumar Ramesh contó a Sky News que su hermano llamó a su padre momentos después del choque para decirle que había sobrevivido.

“Llamó por video a mi papá mientras se estrellaba y dijo: ‘Oh, el avión se estrelló. No sé dónde está mi hermano. No veo a ningún otro pasajero. No sé cómo estoy vivo, cómo salí del avión'”, contó a Sky.