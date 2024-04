Sismos sacuden Taiwán, el más fuerte de magnitud 6.1

TAIPÉI, Taiwán.- Una serie de sismos sacudieron Taiwán el martes temprano, el más fuerte de los cuales tuvo una magnitud de 6.1, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés). De momento no había información sobre daños ni víctimas.

Los sismos sacudieron la nación luego de que un terremoto de magnitud 7.4 se registrara hace unas semanas y causara la muerte de 13 personas y heridas a más de mil. Ese sismo se produjo en la costa del condado de Hualien. Fue el temblor más fuerte de los últimos 25 años en Taiwán y le siguieron cientos de réplicas.

🇹🇼 A strong earthquake struck Taiwan again

Seismologists report earthquakes of magnitude 6, the epicenter of which is located just 6 kilometers from the city of Hualien. There are no details about the casualties yet. pic.twitter.com/lmHNxtT7M5

— S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) April 22, 2024