Sinner no revela por qué despidió a dos miembros de su equipo antes de Wimbledon

Sinner aún no ha encontrado sustitutos para Panichi y Badio, quienes solían trabajar con Novak Djokovic

LONDRES.- Jannik Sinner confirmó que recientemente despidió a dos miembros de su equipo: el preparador físico Marco Panichi y el fisioterapeuta Ulises Badio, quienes a su vez eran reemplazos de personas involucradas en el caso de dopaje del jugador, pero el sábado declinó explicar la razón del cambio antes de Wimbledon.

Sinner, quien ha estado clasificado como No. 1 durante más de un año, dijo que decidió hacer el cambio poco después de perder en la segunda ronda del torneo sobre césped en Halle, Alemania, este mes. Sinner aún no ha encontrado sustitutos para Panichi y Badio, quienes solían trabajar con Novak Djokovic.

“No ocurrió nada gravemente malo. Hicieron un gran trabajo durante (los últimos) tres meses. A veces, las cosas pasan”, afirmó Sinner en su conferencia de prensa previa al torneo. “Obviamente, el momento no es el mejor, pero habiendo trabajado mucho (juntos) antes, no afectará mucho este Grand Slam. Me siento bien física y mentalmente y listo para competir”.

El juego comienza el lunes en el All England Club, donde Sinner fue cuartofinalista en 2024. Jugará contra Luca Nardi en un enfrentamiento totalmente italiano el martes.

El año pasado, Sinner dio positivo dos veces por una cantidad traza de un esteroide anabólico en marzo; el caso no se hizo público hasta agosto, poco antes del Abierto de Estados Unidos, que terminó ganando por segunda vez de sus tres títulos de Grand Slam.

Inicialmente fue completamente exonerado, basado en la defensa de que accidentalmente fue expuesto a la sustancia prohibida, Clostebol, a través de un masaje de su entonces fisioterapeuta, Giacomo Naldi. Sinner dijo que su entrenador físico en ese momento, Umberto Ferrara, compró un producto en Italia y se lo dio a Naldi para un corte en el dedo de Naldi. Naldi luego trató a Sinner sin usar guantes.

La Agencia Mundial Antidopaje apeló la exoneración, y Sinner acordó cumplir una suspensión de tres meses que terminó justo antes del Abierto de Italia en mayo.

El sábado, se le preguntó repetidamente a Sinner en inglés e italiano qué lo llevó a separarse de Panichi y Badio.

“No hay una cosa específica”, dijo Sinner.

Fue subcampeón de Carlos Alcaraz en el Abierto de Francia hace tres semanas, desperdiciando una ventaja de dos sets y tres puntos de partido en una final que duró cinco horas y media.

“No he pensado en reemplazos. No es el momento de pensar en mis opciones. Pero hay muchas opciones”, señaló Sinner el sábado con respecto a agregar nuevos miembros al equipo.