Sin agua 20 colonias y baja presión en 70

Nuevo Laredo, Tam.- Un promedio de 70 colonias de Nuevo Laredo se verán afectadas con corte de agua y/o baja presión, este viernes desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de noche, según estimaciones del organismo operador.
La falta de agua será por el programa de mantenimiento invernal que se realiza en tanques, cisternas y plantas, por lo que se realizarán maniobras en la Planta Centro.
Ante ello, serán afectadas sin servicio las colonias: 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐃𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥, 𝐋𝐨𝐬 𝐀𝐫𝐜𝐨𝐬, 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐨𝐯𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨, 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐃𝐞 𝐀𝐧𝐚́𝐡𝐮𝐚𝐜, 𝐇𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐄𝐜𝐡𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚𝐲, 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐠𝐨 𝐌. 𝐁𝐞𝐥𝐝𝐞𝐧, 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝟏 𝐲 𝟐, 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚𝐝 #𝟐 (𝐂. 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐝𝐚), 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚𝐝 #𝟑, 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚𝐝 #𝟒, 𝐋𝐚 𝐉𝐨𝐲𝐚, 𝐄𝐥 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨, 𝐈𝐧𝐬𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬, 𝐋𝐨𝐬 𝐀́𝐧𝐠𝐞𝐥𝐞𝐬, 𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐎𝐫𝐚𝐝𝐞𝐥, 𝐔. 𝐓𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐚, 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐃𝐞 𝐎𝐫𝐚𝐝𝐞𝐥, 𝐕𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐚 y 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐍𝐚𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝.
Mientras que se presentará baja presión en las colonias: 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐭, 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐨𝐬 𝐏𝐚𝐭𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐨𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐥, 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨, 𝐑𝐚𝐦𝐨́𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐜𝐢𝐝𝐨, 𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫𝐨, 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚, 𝐉.𝐅.𝐌.𝐌., 𝐉𝐚𝐫𝐝𝐢́𝐧 𝐉𝐮𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨, 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐌. 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢́𝐚, 𝐉𝐮𝐚́𝐫𝐞𝐳, 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚, 𝐌𝐢𝐞𝐫 𝐲 𝐓𝐞𝐫𝐚́𝐧, 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐥𝐨𝐬, 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫, 𝐎𝐣𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐏𝐞𝐧̃𝐚 𝐁𝐞𝐧𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞𝐬, 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐚𝐥, 𝐑𝐞𝐬. 𝐕𝐢𝐯𝐞𝐫𝐨𝐬, 𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐥 𝐁𝐫𝐚𝐯𝐨, 𝐒.𝐀.𝐒., 𝐒𝐚𝐧 𝐉𝐨𝐬𝐞́, 𝐒𝐚𝐧 𝐑𝐚𝐟𝐚𝐞𝐥, 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐡𝐚, 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐀𝐝𝐮𝐚𝐧𝐚, 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚 (𝐉𝐅𝐌𝐌), 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚, 𝐕𝐢𝐯𝐞𝐫𝐨𝐬, 𝐙𝐚𝐫𝐚𝐠𝐨𝐳𝐚, 𝐀𝐧𝐚́𝐡𝐮𝐚𝐜, 𝐁𝐮𝐫𝐨́𝐜𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐌. 𝐀𝐥𝐞𝐦𝐚́𝐧, 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞, 𝐌𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐈𝐈, 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬, 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐨𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐥𝐞𝐫𝐚 𝟏 𝐲 𝟐, 𝐆𝐨𝐧𝐳𝐚́𝐥𝐞𝐳, 𝐉𝐚𝐫𝐝𝐢́𝐧, 𝐋𝐨𝐬 𝐀́𝐥𝐚𝐦𝐨𝐬, 𝐌𝐚𝐝𝐞𝐫𝐨, 𝐌𝐞́𝐱𝐢𝐜𝐨, 𝐇𝐢𝐝𝐚𝐥𝐠𝐨, 𝐌𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫, 𝐓𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐀𝐫𝐜𝐨𝐬, 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐃𝐞 𝐋𝐚 𝐂𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝, 𝐀𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚, 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐬𝐭𝐚, 𝐁𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐥𝐥𝐚𝐧𝐨, 𝐁𝐮𝐞𝐧𝐚𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚, 𝐁𝐮𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐀𝐢𝐫𝐞𝐬, 𝐅𝐫𝐚𝐜𝐜. 𝐌𝐚𝐜𝐥𝐨𝐯𝐢𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚, 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐞𝐭𝐭𝐞, 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐇𝐝𝐳., 𝐄𝐥 𝐌𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨, 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐙𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚, 𝐅𝐫𝐚𝐜𝐜. 𝐋𝐚𝐬 𝐀𝐫𝐛𝐨𝐥𝐞𝐝𝐚𝐬, 𝐇𝐞́𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐧𝐝𝐨́𝐧, 𝐋𝐚 𝐉𝐨𝐲𝐚, 𝐋𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐢𝐚, 𝐋𝐚𝐬 𝐀𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚𝐬, 𝐋𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐃𝐞𝐥 𝐑𝐢𝐨, 𝐋𝐨𝐬 𝐆𝐚𝐫𝐳𝐚, 𝐋𝐨𝐬 𝐌𝐚𝐠𝐮𝐞𝐲𝐞𝐬, 𝐂𝐨𝐥. 𝐌𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫, 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐚, 𝐑𝐞𝐦𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨, 𝐑𝐢𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐨𝐯𝐚𝐥, 𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐌𝐞𝐫𝐥𝐢́𝐧, 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝, 𝐓𝐚𝐦𝐚𝐮𝐥𝐢𝐩𝐚𝐬, 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐃𝐞 𝐋𝐚 𝐅𝐞 y 𝐕𝐢𝐫𝐫𝐞𝐲𝐞𝐬.
Además se trabajará de manera simultánea en el reemplazo de 2 válvulas check de 24 pulgadas para las bombas #9 y #10 de distribución y válvula de 24 pulgadas de lavado de filtros.