Simulan Grupo Escorpión del CDG y “El Calabazo” atentado en su contra

Ciudad Victoria, Tam. — El “atentado” contra el Secretario General de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González “El Calabazo” fue una simulación en contubernio con José Alberto García Vilano alias “La Kena 19”, líder de la facción “Escorpiones” del Cartel del Golfo.

En redes sociales trascendió que el “autoatentado” tuvo como finalidad engañar al Gobierno Federal para que enviara a un grupo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional a Reynosa para frenar a sus contrincantes de la facción “Metros”, ya que asegura el falso ataque fue “cerca de Reynosa”.

Sumado a esto, la denuncia interpuesta en la Unidad de Atención Temprana de la FGJET fue solo por atentado, ya que por órdenes del Fiscal Irving Barrios Mujica, el Vice fiscal Ministerial, Enrique Feregrino Taboada no puso el delito de tentativa de homicidio y las indagatorias están a cargo del Comisario de Investigación de la Fiscalía, Olegario Contreras Macías, quien está en la nómina de El Kena 19, líder del Grupo Escorpión del CDG.

Personal asignado a la investigación del supuesto “atentado” señalaron que en su narrativa, el Secretario General de Gobierno manifiesta un ataque a gran escala por un grupo armado, “sin embargo no hubo heridos, ni muertos, aunque dos de los vehículos no estaban blindados, solo la Suburban de El Calabazo y una Cherokee”.

El Calabazo en su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas declara que el 3 de julio a las 5 de la mañana circulaba de Río Bravo a Ciudad Victoria en un convoy integrado por una camioneta Chevrolet Suburban blindada, una Jeep Cherokee blindado, un vehículo particular Kia y una Chevrolet Suburban 2010 blanca –estas dos unidades no cuentan con blindaje-.

Refiere El Calabazo que en la carretera entre la entrada de Gonzales Villarreal, pegado más a Reynosa observaron varios vehículos con personas armadas, y que al acercarse, comienzan a dispararles.

“Al darse la agresión, impactan la camioneta en la cual yo venía, la camioneta Jeep Cherokee y la Suburban blanca que iba en última posición, esta última resultando más dañada, ya que le cerraron el paso”, es parte de la declaración de El Calabazo ante la FGJET.

Al Secretario General de Gobierno lo acompañaban seis escoltas de la Guardia Estatal; tres en la Cherokee blindada, uno en el vehículo Kia y dos en la Suburban blanca.

Aunque eran superados –supuestamente- en número y en armamento, los dos escoltas que iban en la Suburban blanca, descienden de la unidad, “repelen la agresión y al verse rebasados se esconden entre la maleza

En ese momento, y aunque refiere que su unidad había sido impactada –chocada- el Secretario General de Gobierno agrega que continuó en circulación, seguido por la Jeep Cherokee y la Kia, hasta el entronque con la carretera a Matamoros –territorio dominado por el grupo Escorpión al mando de La Kena 19- lugar conocido como la “Y griega”, donde pidió auxilio.

En su apoyo arribaron elementos de la Guardia Estatal, que lo escoltaron hasta Ciudad Victoria, donde horas después estaría en la reunión de la Mesa de Seguridad, negándose a dar declaraciones a los medios de comunicación sobre lo sucedido.

“El número de supuestos agresores y el armamento que presuntamente portaban, hace inverosímil esta narrativa, donde dos escoltas enfrentan a un grupo de sicarios del CDG, y se ocultan en el monte y después aparecen vivos, en las dos camionetas sin blindaje tampoco hubo lesionados” aseguró uno de los investigadores.

“Pegado más a Reynosa”, agrega es la clave, al engañar con el falso atentado al Gobierno Federal, que envía a militares de Fuerzas Especiales para enfrentar a la facción de Reynosa, contraria al Grupo Escorpión, encabezado por La Kena 19, que opera en Matamoros.