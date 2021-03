Sigue latente riesgo de dengue

NUEVO LAREDO, TAM.- El riesgo de contraer dengue sigue latente, ante ello la Secretaría de Salud exhorta a la ciudadanía a no acumular cacharros en los patios, ya que al caer las lluvias almacenan agua siendo esto el caldo ideal para la reproducción de mosco Aedes Aegypti, que transmite la enfermedad.

El doctor Oscar González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, mencionó que a pesar de que solamente se han registrado dos casos sospechosos de dengue, la ciudadanía debe seguir colaborando mediante el programa “Patio Limpio”, para evitar se registren casos de dengue.

“Hasta la fecha vamos bastante bien, no tenemos ningún caso positivo de dengue, si desde ahorita nos aplicamos como ciudadanos a mantener un patio limpio, nos va ayudar bastante ahora en la temporada de calor, y de lluvias que se avecinan en abril y mayo”, indicó.

Añadió que cuando no hay un lugar donde se acumule agua, el mosco no encuentra el lugar ideal para tener su ovipostura, y por ende que haya una producción importante de mosco, lo más importante para evitar dengue en la ciudad es mantener los patios libres de cacharros.

Destacó que ni la fumigación, ni la abatización son suficientes para acabar con el zancudo, ya que el veneno que se aplica a través de las camionetas es veneno de contacto que mata al mosco que anda volando en el ambiente, y al día siguiente salen nuevos.

Precisó que lo ideal es que no haya un lugar donde el mosco se pueda reproducir, como son las vasijas, las botellas, las llantas en desuso hasta en las fichas, si las personas no quieren tirarlas al menos que las volteen para que no acumulen agua.

Reveló que en las acciones contra el dengue trabajan de la mano con el municipio, donde tienen todo el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente siendo el titular Ricardo Martínez quien lleva a cabo la descacharrización en los distintos sectores de la ciudad.

“Por la mañana hacen el levantamiento de basura y cacharros en los domicilios, posteriormente entra el equipo de vectores a revisar si hay o no vasijas con agua acumulada, donde pudieran estar las larvas de los mosquitos, de ser así se voltean para evitar la producción de moscos”, apuntó.

González Arrambide por último comentó que por la tarde noche pasan las camionetas con la fumigación, donde se cierra completamente el ciclo, tanto con la limpieza de los patios, el control larvario, y por último la fumigación.