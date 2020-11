Siempre dispuesto ‘Chicharito’ de volver al Tri

EU.- El delantero Javier Hernández dijo que que siempre está abierto para volver a la Selección Mexicana, aunque entiende que el llamado se lo debe de ganar.

“Yo con la Selección, siempre lo he dicho, estoy completamente abierto. Si llegaran las convocatorias, yo feliz de seguir representando a mi país”.

“No está en mi esto extracancha, obviamente que dentro depende de mí el estar convocado, necesito jugar muchísimo mejor, trabajar, mostrarlo día a día para que se pueda abrir una oportunidad, si es que todavía hay. De mi parte siempre ha estado abierta esa puerta, nunca la he cerrado. En el momento que ya no quiera jugar con la Selección lo diré abiertamente”, dijo tras el juego del Galaxy ante Seattle, en el cual se reencontró con el gol tras meses de sequía y lesiones.

Hernández también comentó sobre los rumores que surgieron hace unos días de que su esposa Sarah Kohan le fue infiel con su coach de vida, Diego Dreyfus, de quien por cierto sólo tiene agradecimiento porque evito que su carrera se fuera a la “chingada”.

“Venía trabajando profundamente, tomando responsabilidad con mi vida, mi año ha sido completamente negativo en todos los sentidos, he tenido factores que me han perjudicado. Estoy tomando decisiones en mi vida con mucha responsabilidad. Este club me ha brindado absolutamente todo, el que no ha confiado en ellos he sido yo.

“Todo mundo sabe con la persona que estoy trabajando emocionalmente, ha sido desmedido, falta de mi responsabilidad y comunicación, toda la gente dice que mi hijo no es mío, no sé hasta donde dejé de llevar esa comunicación. Gracias a él mi carrera no se ha ido a la chingada”, manifestó.