‘Si tuviera oportunidad, sí hubiera parado’

CIUDAD DE MÉXICO.- Las dos se llaman Sara, son comerciantes y hoy, aunque quisieron, no pudieron parar sus labores.

Ambas tienen puestos en las inmediaciones del Metro Tlatelolco. Y este lunes llegaron, como todos los días, desde la madrugada para buscar el sustento de sus hogares.

Sara Sánchez tiene 87 años y a su edad no puede dejar de trabajar.

Ella vende juguetes de segunda mano y calcetines. No puede caminar y debe esperar sola hasta las 15:00 horas a que pase su hijo al salir de su empleo.

Los comerciantes de la zona le ayudan a ir al baño o con algo de comida.

Comenta que quiso participar en la marcha de ayer contra los feminicidios y violencia de género, pero no pudo por su condición.

“Mi hijo me dijo que iban a ir a una marcha y pues yo no puedo, porque yo no puedo caminar. Claro que sí cómo no (le hubiera gustado ir) porque yo estoy en contra de que se maltrate una dama.

“Nos deben de tratar y dar a valer lo que somos las mujeres del mundo. Nos deben respetar a las mujeres, por nosotros vinieron los hombres al mundo, porque, sin nosotras las mujeres no traemos un bebé, no hubiera hombres en el mundo”, agregó.

En tanto, Sara Elizabeth Mejía vende pan y café en la entrada del Metro desde hace 30 años y justificó que su trabajo diario es indispensable para llevar el sustento de su hogar.

“El día que usted trabaja, genera y cuando no, pues no. No tengo un sueldo. Yo soy independiente, aparte tengo personas que trabajan conmigo, que dependen de mí, entonces si yo paro un día, ellos paran y no tienen dinero para solventar ese día”, argumentó.

Sin embargo, denostó la violencia de género y los feminicidios.

“Yo estoy de acuerdo en que nos manifestamos por la violencia que hay en contra de la mujer, porque existe mucha, no sé la palabra que es, de esta aberración contra la mujer (misoginia), o sea, todos los homicidios que suceden en contra de la mujer son porque los hombres tienen un odio no sé por qué en contra. O sea, la saña con la que lo hacen, rebasa los límites”, agregó.

¿A usted le hubiera gustado parar hoy?, se le preguntó.

“Si tuviera la oportunidad, sí me hubiera gustado para ser solidaria, pero tampoco estoy de acuerdo lo que pasó ayer en la marcha o sea de la violencia que hacen las mujeres, no estoy de acuerdo. Yo pienso que esa no es la forma de manifestarse”, opinó.