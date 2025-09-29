Shohei Ohtani conecta su 55to jonrón de la temporada, superando su récord personal con los Dodgers

La superestrella de dos vías conectó un cuadrangular solitario de 412 pies al jardín central contra el zurdo de los Marineros de Seattle, Gabe Speier

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángerles recorre las bases después de batear su jonrón solitario frente al lanzador Caleb Ferguson, de los Marineros de Seattle, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del domingo 28 de septiembre de 2025, en Seattle. (AP Foto/John Froschauer)

SEATTLE (AP) — Shohei Ohtani estableció un récord personal al batear su jonrón número 55 de la temporada el domingo, rompiendo su propio récord de franquicia para los Dodgers de Los Ángeles.

La superestrella de dos vías conectó un cuadrangular solitario de 412 pies al jardín central contra el zurdo de los Marineros de Seattle, Gabe Speier, aumentando la ventaja de Los Ángeles a 5-0 en la séptima entrada.

Ohtani tuvo 54 jonrones la temporada pasada, su primera con los Dodgers. Su mayor cantidad en seis temporadas con los Angelinos de Los Ángeles fue de 46 en 2021.

El Ohtani de 31 años tiene 102 carreras impulsadas, alcanzando las 100 por tercera vez.

En el montículo, el lanzador derecho tiene un récord de 1-1 con una efectividad de 2.87 en 14 aperturas tras su regreso de la cirugía de codo. El manager Dave Roberts dijo que cree que Ohtani ha estado jugando a su mejor nivel de béisbol últimamente, lo cual no podría estar ocurriendo en un mejor momento.

“Su septiembre ha sido fantástico”, afirmó Roberts. “La calidad de sus turnos al bate, se puede ver en el montículo. Tiene un aspecto diferente ahora mismo. No me sorprende que haya superado su propia marca, su propia marca de jonrones. Ha tenido una temporada tremenda.”