Shelton remonta y vence a Khachanov para coronarse en Toronto

El tercer y más grande título de su joven carrera

El estadounidense Ben Shelton festeja con su padre Bryan luego de ganar la final del Abierto de Toronto ante el ruso Karen Khachanov, el jueves 7 de agosto de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

El estadounidense Ben Shelton festeja con su padre Bryan luego de ganar la final del Abierto de Toronto ante el ruso Karen Khachanov, el jueves 7 de agosto de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

TORONTO (AP) — Ben Shelton se coronó el jueves en el Abierto de Toronto, el tercer y más grande título de su joven carrera, al remontar y vencer al ruso Karen Khachanov (11mo cabeza de serie), por 6-7 (5), 6-4, 7-6 (3).

Shelton, de 22 años y cuarto preclasificado en el evento de pista dura Masters 1000, logró 16 aces en la final. También ganó en pistas duras en Tokio en 2023 y en tierra batida en Houston el año pasado.

El estadounidense ascenderá al sexto lugar en el ranking mundial, el más alto de su carrera. Superó a Khachanov una noche después de vencer al segundo cabeza de serie Taylor Fritz por 6-4, 6-3 en una semifinal entre estadounidenses.

Khachanov, de 29 años, tiene siete victorias en su carrera, todas en pistas duras. En las semifinales, sobrevivió a un punto de partido en otro desempate del tercer set contra el máximo favorito Alexander Zverev.

Jannik Sinner, el número uno del mundo y campeón de Toronto en 2023, se ausentó del certamen al igual que el número dos Carlos Alcaraz. Ambos privilegiaron el descanso mientras se preparan para el Abierto de Estados Unidos.

Julian Cash y Lloyd Glasspool ganaron la final de dobles entre ingleses. Levantaron cuatro puntos de partido en una victoria por 6-3, 6-7 (5), 13-11 sobre Joe Salisbury y Neal Skupski.

Los campeones de Wimbledon, segundos preclasificados, han ganado 19 partidos consecutivos.