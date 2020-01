Sevilla y ´Chicharito´ se entregan a afición en entrenamiento

CIUDAD DE MÉXICO.- La escuadra del Sevilla, con el atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández, se entregó a su afición con un entrenamiento a puerta abierta previo al partido de este viernes frente al Athletic Bilbao.

Cerca de 12 mil espectadores observaron la sesión del cuadro andaluz, que dirige Julen Lopetegui, en la cancha del estadio Ramón Sánchez Pizjuán para dar ánimos a los suyos en este inicio de 2020.

A través de la campaña “La magia que nos une”, grandes y chicos pudieron mirar por alrededor de una hora a sus ídolos, a quienes en todo momento aclamaron, entre ellos al experimentado Jesús Navas y “Chicharito” Hernández.

Lopetegui contó con su plantel completo en esta práctica de jueves rumbo al compromiso de la jornada 19 frente a los Leones, el cual marcará la culminación de la primera vuelta de la Liga de España 2019-2020.

“Estos baños de cariño son importantes, al igual que la afición pueda tener esa relación con el equipo. Es bueno para todos. Nos ayuda y nos da energías para el partido de mañana”, expuso Lopetegui tras recibir el arropo de los seguidores.

En conferencia de prensa añadió: “El futbol en todos los lares mueve esa pasión y más si cabe en Sevilla. No me sorprende, sino que me agrada (el respaldo de la afición). Ahora tenemos que devolver ese cariño haciendo un gran partido ante el rival menos goleado”.

La única baja, por el momento, para el choque frente a los vascos es la del lateral izquierdo cedido por Real Madrid, Sergio Reguilón, debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

“Chicharito” Hernández está disponible y con opciones de ser parte de la convocatoria y por ende tener actividad en su primer compromiso de 2020.

Así con buen ambiente y arropado por miles de aficionados, Sevilla cumplió con su segundo entrenamiento de este 2020, en el que espera tener protagonismo en la Liga de España, así como en la Copa del Rey, además de pelear por el campeonato de la Europa League.