Serena Williams pierde en su presentación de dobles

Serena Williams y Karolina Muchova hablan durante su encuentro de dobles en la primera ronda del Abierto de Berlín el martes 16 de junio del 2026. (Andreas Gora/dpa via AP)

Serena Williams y Karolina Muchova hablan durante su encuentro de dobles en la primera ronda del Abierto de Berlín el martes 16 de junio del 2026. (Andreas Gora/dpa via AP)

BERLÍN (AP) — Serena Williams tuvo un tropiezo el martes en su regreso a las competencias con una derrota en su partido de dobles de primera ronda en el Abierto de Berlín.

Giuliana Olmos y Erin Routliffe derrotaron por 6-4, 6-4 a Williams y a su compañera Karolina Muchova para poner fin a la participación de Williams en el torneo WTA 500 sobre césped en la primera ronda .

Pero la derrota no apagó el cariño que Williams recibió de los agradecidos aficionados en lo que fue su segunda aparición después de una victoria la semana pasada en el Queen’s Club de Londres. Ese había sido el primer partido profesional de Williams desde el Abierto de Estados Unidos de 2022. Pero su participación en el Queen’s Club se vio interrumpida cuando su compañera Victoria Mboko se lesionó la rodilla en un partido de individuales.

Williams, de 44 años, fue recibida con un enorme rugido y aplausos en la cancha central del Steffi Graf Stadion, que se llenó rápidamente a medida que los aficionados que comían y bebían afuera se daban cuenta de que el principal atractivo estaba a punto de comenzar.

El martes temprano, los organizadores de Wimbledon anunciaron que Williams y su hermana mayor Venus, que cumple 46 años el miércoles, recibirán una invitación de comodín para el torneo de dobles, que comienza en menos de dos semanas.

“¡Bienvenida de vuelta, Serena!”, gritó un aficionado en Berlín mientras Williams mostraba destellos de su tenacidad con algunas devoluciones feroces.

“¡Serena, te queremos en Berlín!”, gritó otro aficionado entre vítores en el segundo set.

Pero Olmos y Routliffe quebraron el servicio de Muchova para ponerse 3-2 en el segundo set, y Routliffe preparó el punto de partido con un ace.

“Honestamente, me sentí bastante bien ahí afuera”, dijo Williams en su conferencia de prensa posterior al partido. “De hecho me sentí más ágil y más firme y más rápida que en el primer partido en Queens’. Sí, en general, me siento bastante bien. Solo físicamente y la rapidez, que creo que necesitas mucha rapidez en césped.”

Wimbledon llama

Williams ganó 23 títulos de Grand Slam en individuales —incluidos siete en Wimbledon— antes de alejarse del deporte, al afirmar en ese momento que estaba “evolucionando” para dejar el tenis, en lugar de “retirarse”.

También ha ganado 14 títulos de Grand Slam en dobles, incluidos seis en Wimbledon —todos con su hermana Venus.

Williams aún no ha decidido si volverá a jugar individuales en el torneo.

“¡Dios mío, ¿todavía quedan algunos?”, respondió cuando le dijeron que todavía había un lugar de comodín para individuales en Wimbledon. Pero luego reflexionó sobre si estaba lista para ello.

“¿Crees que estoy lista para individuales?”, le preguntó a un reportero y luego se volvió hacia Muchova para preguntarle qué pensaba.

“Creo que me interesaría”, respondió la jugadora checa .

“Esa es la pregunta del momento, ¿no?”, dijo Williams sobre jugar individuales en Wimbledon. “No lo sé. No lo sé. Me pregunto por qué hay —no lo sé.”