Será Sandra Echeverría ‘La Doña’ en nueva serie

CIUDAD DE MÉXICO.-Así como hay dos Vicentes Fernández en series, Pablo Montero y Jaime Camil, también habrá Doñas para elegir: ¿Eiza González o Sandra Echeverría?

El año pasado, el sitio Deadline anunció que Eiza, quien acaba de estrenar en cines la película Ambulancia, estaría al frente de un biofilme sobre la legendaria diva.

Pero este miércoles las comparaciones empezaron luego de que Sandra sorprendió a sus fans en redes sociales al verla transformada en la gran diva del cine mexicano, la inmortal María Félix, para una nueva historia.

Se trata de una serie para la plataforma ViX+, un nuevo servicio de streaming de TelevisaUnivision que el martes empezó grabaciones luego de meses de preparación.

Con un par de imágenes en las que mostró su caracterización de María Bonita, Sandra anunció el proyecto que se realiza bajo la producción de Carmen Armendáriz y la dirección de Mafer Suárez.

Y aunque dio la noticia por Instagram, al ser contactada vía WhatsApp indicó que por el momento no está autorizada para dar entrevistas sobre esta historia.

‘En cuanto nos den permiso con mucho gusto a través de mi equipo’, respondió Sandra.

Sus fans fueron los más felices al ver la caracterización de la Félix y ella por compartir esta gran noticia para su carrera.

‘No puedo estar más orgullosa de contarles que efectivamente voy a interpretar a María Félix en la primera serie que retratará su vida a lado de dos hermosas mujeres @ximenalaromo @abrilvergara_a’, compartió la actriz.

‘¡Pellízquenme, porque no me la creo! Un personaje icónico de México. Cómo dirían por ahí: ‘la mujer que se robó el siglo», agregó.

El proyecto tiene meses de preparación, así lo dio a conocer la actriz Ximena Romo, quien dará vida a María en la etapa adolescente de su vida.

‘Con la rienda en la mano, de este caballo no me tumban, no me importa lo que digan’, escribió la actriz en redes.

‘Después de meses de preparación, estudio, corajes, caballos, libros, videos, películas, en fin, compenetración absoluta para tomar una gran responsabilidad, ayer (martes) por fin empezamos el rodaje que retrata la vida de la mujer más importante de México.

‘Hoy más que nunca su historia y su legado nos hablan de forma directa a las mujeres y al mundo. De la mano de las grandiosas @sandraecheverriaoficial y @abrilvergara_a con la producción de @carmenarmendariz y dirección de @mafersuarez13 no puedo dormir de la emoción’, agregó.