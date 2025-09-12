¿Será la pelea Canelo vs. Crawford una de las mayores en la historia de Las Vegas?

Canelo Álvarez se ajusta los lentes oscuros durante una conferencia de prensa, el 27 de junio de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher, archivo)

LAS VEGAS (AP) — Incluso en una ciudad conocida por organizar algunas de las peleas más relevantes del boxeo, el combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se destaca como algo casi único.

Será la primera pelea en el Allegiant Stadium, que tiene cinco años de antigüedad. Y el enfrentamiento del sábado por la noche subraya la magnitud de un evento que tendrá implicaciones para dos boxeadores que intentan enriquecer aún más sus carreras dignas del Salón de la Fama.

Álvarez (63-2-dos, 39 nocauts) tendrá a la gran mayoría del público a su favor, tal como suele ocurrir cuando el gran mexicano pelea en su hogar boxístico de Las Vegas. Busca defender su campeonato unificado de los supermedianos.

El púgil de 35 años es el favorito con -175 en BetMGM Sportsbook.

“Esta pelea para mí es grande”, afirmó Álvarez. “Es una de las peleas más grandes de mi carrera, sin duda”.

Crawford (41-0, 31 nocauts) está subiendo dos categorías de peso. El boxeador de 37 años, originario de Omaha, Nebraska, ya ha capturado dos títulos de división unificada. Ningún boxeador ha logrado esa hazaña en tres categorías dentro de la rama masculina.

“Esta es una pelea colosal”, expresó Crawford. “Se habla de ella en todo el mundo en este momento”.

Ciertamente es un tema de conversación en Las Vegas.

La “Capital Mundial de las Peleas” está acostumbrada a albergar combates de gran envergadura, pero no había un estadio como el Allegiant para realizar algunos de los grandes combates del pasado.

Complejos turísticos, como el estadio al aire libre del Caesars Palace, The Mirage y Las Vegas Hilton, albergaron algunas de las peleas más notables en los años 80 y 90 antes de dar paso al MGM Grand Garden Arena y luego al T-Mobile Arena.

El organizador de combates de Top Rank, Bruce Trampler, quien fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2010, ha organizado muchos de esos pleitos, pero no está involucrado en éste. El director general y presidente de UFC, Dana White, y Riyadh Season están promoviendo esta cartelera.

“Creo que está a la altura de las grandes peleas en la historia de Las Vegas”, comentó Trampler. “Tienes a dos campeones peleando. Hay muchas historias — Crawford subió de peso, ‘Canelo’ espera cimentar su legado. Pero más allá de todo eso, en el papel es un enfrentamiento tremendo. Son dos estilos contrastantes, dos bases de fanáticos contrastantes. Tiene todos los ingredientes”.

Kevin Iole, quien cubrió deportes de combate para Las Vegas Review-Journal y luego para Yahoo! Sports, señaló que muchas otras peleas importantes en esta ciudad incluyeron poder estelar en ambas esquinas.

Muhammad Ali peleó contra Larry Holmes en 1980, Marvelous Marvin Hagler se enfrentó a Thomas Hearns en 1985, Sugar Ray Leonard se encontró con el panameño Roberto Durán en 1989 y Mike Tyson se enfrentó a Evander Holyfield en 1996 y 1997. Más recientemente, Floyd Mayweather Jr. chocó con Manny Pacquiao en 2015.

“Crawford no alcanza el nivel de estrellato”, comentó Iole. “Lo hará si gana, pero entrando en esta pelea, no es tan grande como lo fue Sugar Ray Leonard. Tyson, Sugar Ray Leonard, incluso un Oscar de la Hoya, esos tipos eran simplemente nombres más grandes. Así que cuando realizaron sus peleas más grandes aquí, esos tipos eran más grandes por sus nombres”.

Álvarez es indudablemente el mayor atractivo, algo que Crawford sí reconoce.

Pero incluso el “Canelo” se encuentra peleando en una era diferente y en un ambiente distinto al de muchos campeones anteriores.

“Sí, Canelo es la mayor estrella del boxeo hoy en día, pero el boxeo no es el mismo deporte que era en los años 80”, señaló Iole. “Así que creo que eso lo apaga un poco, pero diría sin lugar a dudas, que esta es una de las peleas más grandes en la historia de Las Vegas”.

Eso es cierto en la antesala del combate.

Pero la prueba definitiva es lo que sucede en el cuadrilátero. Podría ser una noche que se olvide rápidamente o podría pasar a la historia.

“Hay una razón por la que habrá 50,000 o 60,000 personas allí”, comentó Trampler. “Es porque todos quieren verlo. Va a ser todo un evento, el más grande del año en Las Vegas, sin duda”.

¿Canelo vs. Benavídez?

A Álvarez se le ha preguntado muchas veces en los últimos años si pelearía contra el campeón interino de peso semipesado del CMB, David Benavidez.

Se le hizo nuevamente la pregunta en la conferencia de prensa del jueves.

“Nunca digo no a nada”, recalcó Álvarez. “Veremos más adelante, pero estoy 100% enfocado en esta pelea”.

Netflix y no PPV

Aquellos con una suscripción a Netflix pueden ver esta pelea en lugar de desembolsar 90 o 100 dólaes en la modalidad de pago por ver, lo que podría ser más la norma en el futuro.

Es la incursión de White en el boxeo y no planea que sea la última. La UFC alcanzó un acuerdo de siete años con Paramount el mes pasado, alejándose del modelo de PPV y haciendo que sus carteleras numeradas estén disponibles para aquellos que se suscriban a Paramount+.

Otras peleas destacadas

El irlandés Callum Walsh (14-0, 11 nocauts) se enfrenta a Fernando Vargas Jr. (17-0, 15 nocauts), originario de Las Vegas, en la segunda pelea más importante de la cartelera. Vargas Senior fue campeón superwelter de la FIB, IBA y CMB.

El francés Christian Mbili (29-0 con 24 nocauts), monarca interino supermediano del CMB expone sus cinturones contra el guatemalteco Lester Martínez (19-0, 16 nocauts).