Será inaugurada en marzo secundaria en Villas: Rivas

NUEVO LAREDO, Tam.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inaugurará en marzo la Secundaria Técnica Municipal de Villas de San Miguel, anunció el presidente municipal Enrique Rivas.

El plantel albergará a cientos de estudiantes y terminará con la falta de espacios de ese nivel en el sector, un compromiso más que cumplirá a las y los neolaredenses el alcalde de Nuevo Laredo.

Rivas Cuéllar dijo que quiere aprovechar la visita del Gobernador en marzo para inaugurar la escuela secundaria.

“Es una oferta educativa, será técnica, con esta secundaria suman 4 planteles que me tocan iniciar, inaugurar y entregar para tener una capacidad de cerca de 3 mil 500 jóvenes que no tenían oportunidad de seguir estudiando; es educación pero lleva al tema de seguridad, ya que si estos chicos no estaban en la escuela, imaginen en qué lugar estaban”, destacó el alcalde.

Rivas agregó que su gobierno se ha distinguido por el apoyo a la educación de todos los niveles desde preescolar hasta universidad y la construcción de nuevos planteles con el objetivo de eliminar el rezago educativo por falta de espacios.

“Que no sea el motivo que no hay lugares en secundarias y preparatorias, yo estoy convencido que aquellos pueblos que le apuestan a la educación y a la tecnología son aquellos que pueden sobresalir y evolucionar”, reiteró.

La Secundaria Técnica Municipal de Villas de San Miguel registra un 75 por ciento de avance y se prevé que para julio inicie el primer ciclo escolar con 480 jóvenes y jovencitas del sector.

El plantel está ubicado en el crucero de San Fabián y San Armando, sobre una superficie de 15 mil 529 metros cuadrados y contará con acceso principal, canchas de usos múltiples, 12 aulas, laboratorio en dos niveles, oficinas administrativas, comedor, escaleras, baños para mujeres y hombres respectivamente y una área de talleres.

Nuevo Laredo es el único municipio que construye secundarias y preparatorias; entrega libros de apoyo a estudiantes de nivel básico, otorga transporte escolar, mejora infraestructura de planteles y los equipa a través del programa Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable, ya que aquí se hacen las cosas bien.