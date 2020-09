Será Guatemala rival del Tri para amistoso

CIUDAD DE MÉXICO.-La Selección Mexicana sí tendrá partido el miércoles próximo. Guatemala entró al quite por Costa Rica, que no pudo viajar al no tener garantías sanitarias por parte del Gobierno de su país.

Los chapines enfrentarán al Tricolor en el Estadio Azteca, en el que será el primer partido en el año y que pondrá fin a 10 meses de inactividad.

La FMF se movilizó para encontrar otro contrincante y cumplir así con los patrocinadores y las televisoras.

En lo que va del año, al no poder jugar en Estados Unidos los cinco encuentros tradicionales bajo el manto de Soccer United Marketing, la Federación perdió por lo menos 10 millones de dólares.

Datos de Nielsen-IBOPE indican el alcance de la Selección Mexicana en cuanto a televidentes: 12.8 millones de personas vieron en 2017 el partido ante EU rumbo al Mundial de Rusia; 9.5 millones el juego contra Portugal de Fase de Grupos en Copa Confederaciones; y 6.6 millones el amistoso frente a Chile en marzo de 2019.

Por ello la FMF requería jugar a como diera lugar el próximo miércoles en el Estadio Azteca. En el transcurso de las próximas horas el técnico Gerardo Martino deberá anunciar la convocatoria para dicho compromiso.