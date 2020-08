Sentí que no la contaba: Ernesto Chavana

'Mandaba mensaje a mi esposa y a mis hijos de qué hacer y qué no hacer si ya no estoy', explica el conductor de TV

MONTERREY.- En las dos semanas que Ernesto Chavana permaneció internado por Covid-19 en el Hospital Christus Muguerza, por un momento pensó que para él ya era todo, que su tiempo había acabado.

“Sentí que no la contaba, claro, sentí que había un día en el que a la mejor ya no amanecía y mandaba mensaje a mi esposa y a mis hijos de qué hacer y qué no hacer si ya no estoy”, declaró Chavana en entrevista.

“Hubo un momento en el que yo ya no me contaba y de repente llegó el neumólogo y la doctora del hospital y me dicen: ‘le vamos a poner plasma y otro medicamento’. A los dos días empecé a mejorar”.

El titular del programa Es Show, con 5 kilos menos, estuvo el domingo como invitado en la conferencia de prensa de Manuel de la O, Secretario de Salud estatal en Palacio de Gobierno, la cual se realiza diariamente para informar sobre la actualización de casos de coronavirus en Nuevo León.

“Yo estaba en un hospital privado en el que podía usar mi teléfono cuando tenía la fuerza para usarlo”, afirmó.

El conductor de televisión estuvo internado a partir del 6 de julio y dijo que dos semanas después fue dado de alta.

“Salí y me aislé”, aseguró, “no sé dónde ni cómo sucedió (el contagio), es imposible saber”.

Lo más doloroso de su enfermedad fue estar aislado durante tanto tiempo en un cuarto de hospital.

“Sin poder ver a nadie y pidiéndole a Dios que te dé salud”, declaró.

Después de librarla, agregó, su mensaje para el público es que se cuiden, porque el virus es real.

“Yo tengo un encuentro con Dios todo el día. Me levanto y me voy a dormir, y le doy gracias a Dios y más en este instante porque nos ha dado la salud”, señaló.

“Si un día Dios dice: ‘hasta aquí’, pues hasta aquí tendré que llegar, pero hoy le estamos diciendo a la gente que no se aleje de Dios, porque Él es el único que nos da la salud”.

El domingo, Chavana leyó en la conferencia de prensa un testimonio en el que agradeció a la persona que le salvó la vida.

“Mi nombre es Ernesto Chavana Cubos, hoy sé que un superhéroe salvó mi vida gracias a la donación de plasma que hizo”, dijo. “Gracias a tu donación altruista yo puedo abrazar hoy a mi familia, a mis hijos, a mi esposa y les puedo decir cuánto los amo”.

Si estuviera en él, también donaría plasma ahora mismo, pero aclaró que no está en condiciones de hacerlo, esto de acuerdo a su médico.

“De hecho la intención que nosotros tenemos es la donación, pero me dicen que como yo recibí plasma, no estoy en condición de donar. No cumplo con los requisitos necesarios para poderlo hacer”, declaró.