Sentencian a médico por suministrar ketamina a Matthew Perry antes de su muerte

El actor Matthew Perry participa en la serie de conferencias BUILD para hablar sobre la miniserie "The Kennedys After Camelot" en Nueva York, el 30 de marzo de 2017. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, File)

El actor Matthew Perry participa en la serie de conferencias BUILD para hablar sobre la miniserie "The Kennedys After Camelot" en Nueva York, el 30 de marzo de 2017. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, File)

LOS ÁNGELES.- Un médico que se declaró culpable en un plan para suministrar ketamina al actor Matthew Perry antes de su muerte por sobredosis fue sentenciado el martes a ocho meses de arresto domiciliario.

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia que incluyó tres años de libertad supervisada para el Dr. Mark Chavez, de 55 años, en un tribunal federal en Los Ángeles.

Antes de que se dictara la sentencia, Chavez se dirigió a la jueza y dijo que había perdido recientemente a un ser querido y entendía el dolor que la muerte de Perry ha causado.

“Solo quiero decir que mi corazón está con la familia Perry”, expresó.

Chavez adquirió ketamina y se la dio al Dr. Salvador Plasencia, quien fue sentenciado a dos años y medio de prisión a principios de este mes por vender ketamina a Perry en los meses previos a su muerte.

Los abogados de Chavez enfatizaron la diferencia entre los dos médicos y dijeron que Chavez “aceptó la responsabilidad desde el principio” al cooperar con los investigadores y renunciar voluntariamente a su licencia médica antes de su audiencia de detención.

“Estos son pasos reales que alguien toma hacia la rendición de cuentas”, comentó el abogado Matthew Binninger.

Calificó la sentencia como un “resultado justo y equitativo” para el caso.

Perry había tomado legalmente el anestésico quirúrgico ketamina como tratamiento para la depresión. Pero cuando su médico habitual no se la proporcionó en las cantidades que quería, recurrió a Plasencia.

Plasencia admitió haber aprovechado la situación de Perry, sabiendo que era un adicto en lucha. Plasencia le envió un mensaje de texto a Chavez diciendo que Perry era un “idiota” que podía ser explotado por dinero, según documentos judiciales.

Chavez admitió haber obtenido la ketamina de un distribuidor mayorista con falsos pretextos y se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina. No ha estado bajo custodia.

Perry luchó contra la adicción durante años, desde su tiempo en “Friends”, cuando se convirtió en una de las mayores estrellas de televisión de su generación como Chandler Bing. Protagonizó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer durante diez temporadas desde 1994 hasta 2004 en el gran éxito de NBC.

Chavez es la segunda persona en ser sentenciada de los cinco acusados que se han declarado culpables en relación con la muerte de Perry a los 54 años en 2023.

Perry fue encontrado muerto por su asistente el 28 de octubre. El médico forense determinó que la ketamina fue la causa principal de la muerte. El actor había usado la droga a través de su médico habitual en un tratamiento legal, pero poco ortodoxo, para la depresión que se ha vuelto cada vez más común.

Buscando más ketamina de la que su médico le daría, aproximadamente un mes antes de su muerte, Perry encontró a Plasencia, quien a su vez le pidió a Chavez que obtuviera la droga para él.

Se reunió con Plasencia entre San Diego y Los Ángeles para entregar la ketamina que obtuvo usando recetas fraudulentas. En total, admitió haber suministrado 22 viales de cinco mililitros de ketamina y nueve pastillas de ketamina.

Chavez también deberá realizar 300 horas de servicio comunitario.

Los otros tres acusados que llegaron a acuerdos para declararse culpables serán sentenciados en sus propias audiencias en los próximos meses. Garnett ha dicho que buscaría asegurarse de que todas las sentencias tengan sentido en relación unas con otras.