Señalan a Thauvin tras fracaso en Tokio 2020

TOKIO.- A Florian Thauvin no le perdonaron la eliminación de Francia en fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Dos de los medios más importantes de Francia, L’Equipe y Le Figaro, señalaron la actuación del jugador de los Tigres.

L’Equipe no hizo comentario ni nota sobre el francés, pero lo puso solo en la portada con el adjetivo: Naufrage, (naufragio).

Por su parte, en el diario Le Figaro destacaron que Thauvin “se hundió” y criticaron la falta de liderazgo del atacante de los Tigres, que era uno de los refuerzos mayores.

“Se suponía que era uno de los refuerzos de este joven equipo de Francia. Si Gignac encarnaba este estatus, Florian Thauvin no asumió este papel de liderazgo en absoluto, señalaron.

“El ex marsellés se mantuvo en la línea de lo que había ofrecido ante México y Sudáfrica. Es un torneo para olvidar para el campeón del mundo, que no será campeón olímpico, el que soñó con una medalla. No estaba a la altura del desafío”.

Si bien tanto en el partido de hoy ante Japón, como en el Sudáfrica, Florian fue quien tuvo las calificaciones más altas de acuerdo al sitio especializado sofascore.com, a lo largo del torneo estuvo abajo del nivel que se esperaba de él.

Se despidió de los Juegos Olímpicos sin goles ni asistencias y cinco disparos, en total.