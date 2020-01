Selena Gomez revela haber sido víctima de abuso durante relación

E.U.-En una profunda y muy sensible entrevista, la cantante Selena Gomez habló de su último disco titulado “Rare”, el cual, está lleno de significados que, sin mucho esfuerzo, nos transporta al momento de su relación con Justin Bieber, quien ha sido -quizá- el amor más importante que ha tenido hasta este momento de su vida y, también, el que más dolor le ha provocado.

En la charla, Selena confesó que fue víctima de abuso emocional.

Como nunca antes, Selena Gomez, quien es una de las cantantes y actrices más queridas y famosas del planeta, habló de lo doloroso que fue despedirse de Justin Bieber, quien la dejó para iniciar una relación con su actual esposa Hailey Baldwin.

Este es un extracto de la entrevista que el medio NPR le realizó a la intérprete de “Lose you to love me”:

-¿Recuerdas ese momento y cuando piensas en las partes de tu vida que fueron dolorosas, de las que te has alejado, es esa una de las partes más difíciles?

“No, porque he encontrado la fuerza en ello. Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos”, dijo Selena Gomez.

-¿Te refieres al abuso emocional?

“Sí, y creo que es algo que tenía que encontrar una forma de entenderlo. Por mucho que no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de pasar por eso con tanta gracia como sea posible”.

Selena Gomez ha pasado por mucho: la ausencia de un padre, la enfermedad de lupus, depresión severa, estados constantes de ansiedad y un amor fallido que la puso en papel de víctima. La cantante se abrió como nunca con Lulu García-Navarro, periodista de NPR, con quien habló de la relación tóxica e intermitente que tenía con Justin Bieber.

“Quiero poder contar mi historia de la forma en que quiero contarla y sucedieron todas estas cosas y no lo iba negar, no iba a pretender sonreír cuando realmente era horrible, algunos de los peores momentos de mi vida. No sé si lo habría logrado. Eso son razones médicas, obviamente, y razones emocionales. Solo tenía que encontrar una manera de reclamar mi historia”, dijo la cantante de 27 años.

No cabe duda que Selena Gomez vive una nueva etapa. Reveló que usa medicamentos especiales para controlar sus cuadros de ansiedad y depresión y que, ahora más que nunca, está lista para vivir la vida al máximo. NPR informó que buscó a Justin Bieber para darle su derecho de réplica.

La entrevista continúa: “…Puedo sentarme con alguien que ha pasado por muchos problemas de salud, puedo sentarme con alguien que tiene el corazón completamente roto, o una familia que está rota, luchando por su derecho a quedarse en este país”, “Quiero vivir en un mundo donde un niño de 11 años no se suicide debido a la intimidación en las redes sociales. Eso es lo que creo que es mi verdadera misión, creo que tengo grandes sueños”.

Recientemente, Bieber confesó en su cuenta de Instagram que abusó de ciertas drogas y de sus relaciones pasadas.