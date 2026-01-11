Seis muertos en tiroteo en Mississippi, incluida una niña de 7 años

Daricka M. Moore fue arrestado en un retén policial en Cedarbluff poco antes de la medianoche. [Agencias]

WEST POINT, Mississippi.- Un hombre de 24 años de Mississippi mató a seis personas —su padre, su hermano, su tío, su prima de 7 años, un pastor de una iglesia y el hermano del pastor— en tres lugares distintos el viernes por la noche en una zona rural, informaron autoridades.

Daricka M. Moore fue arrestado en un retén policial en Cedarbluff poco antes de la medianoche, luego de que docenas de agentes locales, estatales y federales abarrotaran el área en el noreste de Mississippi.

Moore estaba detenido el sábado sin derecho a fianza en la cárcel del condado Clay, en West Point, por cargos de asesinato y antes de una comparecencia inicial el lunes ante un juez.

El fiscal del distrito del condado Clay, Scott Colom, quien indicó que prevé solicitar que se aplique la pena de muerte, dijo a The Associated Press que probablemente en ese momento se le asignará un defensor público a Moore.

Si antes la gravedad de los cargos se eleva a asesinato que se castiga con la pena capital, Moore no será elegible para fianza, según la ley estatal.

El jefe policial del condado Clay, Eddie Scott, declaró en una conferencia de prensa el sábado que las pruebas y los testigos indican que Moore fue el único agresor y que no se han reportado otras lesiones.

Los investigadores siguen entrevistando a Moore, pero actualmente no saben cuál pudo haber sido su móvil, agregó.

“En una situación como esta, se tiene a un miembro de la familia atacando a su propia familia”, expresó Scott. “Cualquiera que sea la razón, esperamos descubrirla”.

Los disparos se efectuaron en un área de campos, bosques y casas modestas en su mayor parte, a unos 200 kilómetros (125 millas) al noreste de Jackson.

Los investigadores creen que Moore primero mató a su padre, Glenn Moore, de 67 años; a su hermano, Quinton Moore, de 33 años, y a su tío, Willie Ed Guines, de 55 años, en la casa móvil de la familia, en un camino de tierra en el oeste del condado Clay.

Luego Moore robó la camioneta de su hermano y condujo unos kilómetros hasta la casa de un primo, donde entró por la fuerza e intentó cometer una agresión sexual, señaló el jefe policial. Posteriormente, agregó Scott, Moore le puso una pistola en la cabeza a una niña de 7 años, a quien no quiso identificar, y la mató.

“No sé qué tipo de motivo podría uno tener para matar a una niña de 7 años”, observó.

Scott dijo que, según testigos, acto seguido Moore le puso una pistola en la cabeza de un niño más pequeño, pero no le disparó. No estaba claro si no apretó el gatillo, o si el arma falló.

“Así de violento fue”, agregó Scott.

La madre y un tercer niño también estaban presentes, señaló el jefe policial.

Después Moore supuestamente condujo hasta una pequeña iglesia de madera blanca, la Iglesia Apostólica del Señor Jesús. Allí, según Scott, irrumpió en una residencia, mató al pastor y a su hermano, y robó uno de sus vehículos.

Scott dijo que las dos últimas víctimas, el reverendo Barry Bradley y Samuel Bradley, vivían la mayor parte del tiempo en la cercana Columbus, pero pasaban los fines de semana en los terrenos de la iglesia. Algunos miembros de la familia Moore asisten a ese templo, indicó Scott.

Moore fue capturado en un retén policial a las 11:24 de la noche, cerca de donde ocurrió el segundo tiroteo, añadió Scott, cuatro horas y media después de que se recibiera la primera llamada para pedir auxilio. Colom indicó que Moore tenía un fusil y una pistola. Funcionarios investigan dónde obtuvo Moore las armas, agregó Scott.

El médico forense del estado está realizando autopsias a las víctimas.

Los familiares de Moore que sobrevivieron están abrumados por el dolor, señaló el jefe policial.

“Fue realmente difícil tener conversaciones con todos allí, aparte de oraciones”, expresó, y agregó: “esto realmente ha sacudido a nuestra comunidad”.

Colom, un funcionario de filiación demócrata que aspira a la nominación de su partido este año para competir contra la senadora republicana Cindy Hyde Smith, dijo que confía en que su oficina tiene los recursos para procesar a Moore, y que lo correcto es intentar que se aplique la pena de muerte.

“Seis personas, una noche, varias escenas diferentes… peor ya no se puede”, lamentó Colom.