Seguidores de Shakira atacan a Piqué por patrocinio de Casio

El futbolista anunció que Kings League, un proyecto de stream relacionado con el deporte y del cual forma parte, será patrocinado por la marca Casio. (Gian Ehrenzeller/Keystone via AP, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos días del lanzamiento de “Music Sessions #53”, canción interpretada por Shakira en la que hace referencia a su expareja Gerard Piqué, el futbolista anunció que Kings League, un proyecto de stream relacionado con el deporte y del cual forma parte, será patrocinado por la marca Casio: una situación que generó polémica entre los seguidores de la cantante, pues en el tema: Shakira se compararía con un reloj de lujo Rolex mientras que a Chía, actual pareja del español, la compararía con un artículo de Casio.

Cientos de usuarios en redes sociales han respondido al video del deportista en el que aparece con un reloj de la marca en su muñeca, reacción que para algunos significó una contundente respuesta a la intérprete de “Ojos Así”.

Resulta que en el clip compartido en Twitter se observa a Piqué rodeado de personalidades del mundo del stream cuando de pronto interrumpe la charla para decir: “Un anuncio. Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con la marca. Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio”.

Si bien sus compañeros creyeron que se trataba de una broma, el exbarcelona aseguró que no.

“No, lo digo enserio, mira aquí tienes un Casio. Hay para todos. Este reloj es para toda la vida”, dijo, a lo que algunos de sus colegas estallaron en risas.

La acción de Gerard causó molestia entre los seguidores de la artista, ya que comentaron que probablemente “sí le hacía falta cerebro”, una frase que también se escucha en “Music Sessions #53”: “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, cantó la famosa.

Una de las usuarias escribió: “Suficiente. Tienes sentido del humor de un niño de 13 años. Adiós”.

“No puedo creer que Shakira salía con este tipo, tiene razón con lo de ejercitar un poco más el cerebro”, escribió otro internauta.

“‘Un Casio para todos’ exacto porque es FACIL de conseguir y de tener”, posteó alguien más.

“Es que lo ejemplificó perfecto, los Rolex no se andan regalando de promoción. Piqué más bobo no puede ser”, “Se nota que a Piqué le re dolió la canción sino hubiera ignorado el tema por completo”, fueron otras opiniones.

Incluso hubo algunos usuarios que publicaron una foto del stream momentos antes del anuncio: en la que Piqué estaba portando aparentemente un reloj Rolex.

Aunque los fanáticos estallaron contra la pareja de Clara Chía, el jugador también tuvo a usuarios de su lado y aseguraron que él había ganado la polémica.