Se vienen grandes cambios en la agencia libre de la NBA

Golden State tiene que tomar decisiones ahora. Grandes decisiones. Phoenix también. Y Dallas. Y Milwaukee. Y Portland. Y muchos otros equipos.

Es el mejor momento del año para la NBA —debido a que el domingo quedarán sólo cuatro equipos.

Le seguirá otro gran momento para la liga —julio, cuando inicia la agencia libre y que significa que algunos equipos cambiarán drásticamente.

El reinado de los actuales campeones Warriors terminó el viernes con la derrota ante los Lakers de Los Ángeles, un recordatorio de que nadie —ni siquiera un equipo que ha ganado cuatro títulos en nueve años— puede escapar de estos cambios. Y si estos Warriors, con su nómino alta necesitan hacer cambios, todos los demás también.

‘Aún creo que este equipo tiene potencial para ganar un campeonato’, aseguró el entrenador de los Warriors Steve Kerr. ‘No llegamos este año, pero no es el final del camino. Pero la organización tiene que tomar algunas decisiones para eventualmente llegar a ese punto’.

No están solos.

A considerar: Milwaukee tuvo la mejor marca de la temporada, fueron el primer sembrado y con la ventaja de casa durante toda la postemporada. Pero los Bucks sólo ganaron un duelo de postemporada y que terminó con el despido del entrenador Mike Budenholzer y seguramente tendrán que considerar hasta dónde quieren llegar con el impuesto de lujo.

‘Creo que tenemos una posición muy atractiva’, aseguró el gerente general de los Bucks Jon Horst. ‘Tenemos al mejor jugador del mundo. Tenemos una cultura de campeón. Tendremos muchas opciones’.

Esperen escuchar estos comentarios en los próximos días y semanas.

Phoenix, que llegó a estar abajo por 30 puntos al medio tiempo en el duelo de eliminación en casa los últimos dos años —por primera vez en la NBA— tendrá que decidir que hacer con Chris Paul, Deandre Ayton y el entrenador Monty Williams y demás.

Dallas —que de alguna manera se perdió la postemporada— tendrá que decidir en el próximo agente libre Kyrie Irving y en lo mejor para Luka Doncic. Portland necesita encontrar la manera de hacer felix a Damian Lillard. Los Clippers de Los Ángeles posiblemente necesitarán grandes cambios después de que su campaña terminó más temprano de lo que esperaban.

Los equipos que realmente están felices con sus temporada posiblemente son Miami, los Lakers, Denver y el ganador de la serie entre Boston-Filadelfia. Los últimos cuatro.

‘Hay ganadores y hay miseria’, es la frase conocida del presidente del Heat Pat Riley.

No está en un error. Algunos equipos dieron pasos gigantes esta temporada —Sacramento y Nueva York se vienen a la mente— y hay potencial para algunos equipos jóvenes como Oklahoma City y Orlando. Pero incluso algunos equipos de postemporada saben que no las cosas no están bien.

‘La próxima temporada inicia ahora’, indicó el entrenador de los Grizzlies Taylor Jenkins después de que los Lakers los eliminaron.