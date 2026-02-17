Se unen colonias del sur de la ciudad a Consejos Sociales de Participación

Nuevo Laredo, Tam.- Con una amplia asistencia ciudadana y en un ambiente de unidad comunitaria, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezó la instalación del tercer Consejo Social de Participación en la colonia Valles Elizondo, fortaleciendo el modelo de gobernanza territorial que promueve la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno.

Habitantes de Valles Elizondo, Itavu, América 1, Palmares, Primavera, Valle Dorado, Haciendas San Agustín, Granjas Treviño, Santa Cecilia, Valles del Paraíso, Bonanza y Granjas Regina acudieron al llamado para formar parte de este ejercicio democrático, cuyo objetivo es integrar de manera directa las necesidades y propuestas ciudadanas a la planeación estratégica del municipio.

La alcaldesa destacó que estos consejos representan una herramienta clave para construir políticas públicas desde el territorio y no únicamente desde la administración central.

“Hoy damos un paso más hacia un gobierno cercano y sensible, donde cada propuesta ciudadana se convierte en una guía para nuestras acciones. Este consejo será un puente permanente entre ustedes y el Gobierno Municipal para seguir transformando nuestra ciudad”, afirmó.

La edil subrayó que las iniciativas que surjan del Consejo Social contarán con asesoría técnica y seguimiento institucional, lo que permitirá incorporarlas al Plan de Obra Pública con una visión ordenada, transparente y de largo alcance.

Como parte de la jornada, vecinos del sector entregaron formalmente los resultados de la Consulta Ciudadana en materia de infraestructura, documento respaldado por más de 3 mil firmas, reflejando el compromiso colectivo por participar activamente en la toma de decisiones que impactan su entorno.

La señora Hilda García, vecina de Valles Elizondo, expresó su agradecimiento por las obras realizadas en el sector y reconoció el trabajo de la administración municipal.

“Presidenta, gracias por cumplirnos. Hoy vemos calles rehabilitadas, mejor iluminación y más seguridad para nuestras familias. Se nota el trabajo que se está haciendo en nuestra colonia y eso nos da confianza para seguir participando”, manifestó.

Las y los vecinos, tomaron protesta como parte de este Consejo, y refrendaron su compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno Municipal para consolidar obras y proyectos comunitarios en beneficio de este sector.