Se suman estrellas por el planeta

CIUDAD DE MÉXICO.- Las estrellas más influyentes de la industria musical de toda la urbe se siguen sumando al llamado del festival Global Citizen Live para salvar el planeta y convertirse en luz para los más necesitados.

De generaciones, nacionalidades y ritmos diferentes, los cantantes se han hermanado en la transmisión del evento que se realiza desde varias partes del mundo.

Mientras que la afamada banda juvenil de K-pop BTS presentó sus temas “Butter” y “Permission to Dance” desde Seúl, Corea casi al inicio del evento; el ícono británico de la música Elton John, de 74 años, estuvo en París para cantar “Your Song”.

Cantantes, actores, activistas y otras personalidades se han pronunciado en la gran fiesta musical iniciada a las 12:30 horas.

“Estamos aquí por una razón y es para amar y apoyar a la gente que está resolviendo los problemas del mundo. Todos somos ciudadanos del mundo. Y es importante que sigamos siendo la luz más brillante que tenemos”, fue el mensaje de Black Eyed Peas.

La acción en el escenario de París siguió con la banda italiana Måneskin que descargó todo su rock alternativo con un par de temas, mientras que Victoria De Angelis, su bajista, se presentó topples, pero cubrió sus pechos con cinta adhesiva negra.

El rap se hizo presente con la llegada de la californiana Doja Cat, que movió sus curvas con “Kiss Me More”, “Tia Tamera” y “Need To Know”.

Más tarde el cantante, compositor y músico británico Elton John deleitó a la audiencia con su voz y su piano en “Your Song”.

Pero el show continuaría con el romanticismo de Ed Sheeran que con su guitarra entonó “Thinking Out Loud”, “Bloodstream” , “Perfect” y “Shape of You”.

Con una nueva versión de su éxito ochentero “Girls Just Want To Have Fun” la estadounidense Cyndi Lauper, de 68 años, armó tremendo coro con las chicas que se reunieron para vivir el concierto en vivo desde Nueva York.

Después llegó la calma con su hit grabado hace 35 años, “True Colors”, que para la audiencia cayó como anillo al dedo, por su mensaje de apoyo y aliento.

El ritmo pop y latino llegó con la cantante Camila Cabello, quien en su participación cantó “Señorita”, con Shawn Mendez.

“Estoy muy feliz de verlos”, expresó ante una gran multitud reunida en Central Park.

“Los artistas hace mucho que no tocamos música en vivo, gracias por ser una audiencia tan asombrosa”.

Luego de interpretar un fragmento de la canción “Empire State of Mind”, de Alicia Keys y Jay-Z, Cabello cantó su éxito “Don’t Go Yet”.

Después, Eddie Ndopu, uno de los diecisiete eminentes defensores mundiales nombrados por el Secretario General de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacó la importancia de incluir a las personas con discapacidad en la agenda pública.

“La discapacidad es un lenguaje de innovación, entonces inclúyanos”, dijo entre ovaciones.

Sobre la crisis de hambre que viven familias en Asia, Latinoamérica y África, Amina Mohammed, vicesecretaria General de las Naciones Unidas, urgió a los líderes a tomar acciones, especialmente por la pandemia que ha agudizado la pobreza.

“El mundo tiene que actuar más rápido, hay que despertar”, expresó.

El pianista Lang Lang realizó una serie de covers de Queen y también interpretó a “Imagine”, de John Lennon, cantada por el actor y cantante Billy Porter.

Junto con integrantes de Young People’s Chorus of New York, el pianista chino interpretó “We Are The World”.