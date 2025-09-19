Se suma Nuevo Laredo al “XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano”

Se llevará a cabo del 3 al 12 de octubre en diversos recintos culturales y espacios públicos de la ciudad

Nuevo Laredo, Tam.- Una vez más, Nuevo Laredo se viste de gala con la llegada del “XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano”, una iniciativa del gobernador Américo Villarreal Anaya que se llevará a cabo del 3 al 12 de octubre en diversos recintos culturales y espacios públicos de la ciudad.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien estuvo acompañada del director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), Héctor Romero Lecanda, destacó que esta celebración representa una oportunidad única para que las familias neolaredenses disfruten de espectáculos gratuitos de música, danza, teatro, cine y literatura.

“Una vez más, Nuevo Laredo será parte de una gran fiesta cultural que permitirá a nuestras familias disfrutar de la presentación de artistas tamaulipecos, nacionales e internacionales, con espectáculos gratuitos y para todas las edades en cada rincón de nuestra ciudad. Quiero hacer un reconocimiento público a nuestro gobernador, un verdadero impulsor del arte y la cultura en Tamaulipas. Este festival es prueba de su compromiso con nuestra gente y de su visión humanista”, expresó la presidenta municipal.

La edición 2025 del Festival llegará a los 43 municipios de Tamaulipas gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, alcaldes y sociedad civil.

En el caso de Nuevo Laredo, se pondrá a disposición toda la infraestructura cultural de la ciudad como el Teatro Principal del Centro Cultural, galerías de Estación Palabra “Gabriel García Márquez”, Museo Reyes Meza y Galerías Regionales, el nuevo Foro del Parque Viveros, Centro Cívico y Escuelas primarias seleccionadas.

En total, ocho recibirán las más de 100 actividades programadas, con la participación de 66 artistas tamaulipecos, 26 propuestas nacionales y 9 internacionales provenientes de países como Suiza, Colombia, Argentina, China, Estados Unidos y Canadá.

Entre los ejes temáticos de esta edición destacan el fortalecimiento de la música huasteca y norteña, el proyecto Fara Fara y los laboratorios de experimentación musical, así como la conmemoración del centenario del dramaturgo Emilio Carballido con obras emblemáticas.

La alcaldesa reiteró que el arte es una herramienta poderosa para transformar la sociedad.

“Estamos convencidos de que fomentar todas las manifestaciones culturales fortalece nuestra identidad, nos une como sociedad y nos inspira a construir una mejor ciudad para habitar. Queremos que cada familia sea parte de este festival histórico, porque en Nuevo Laredo sabemos que cuando el arte florece, también florece nuestra gente”.

Finalmente, Canturosas invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales del Gobierno del Estado, del ITCA y del Gobierno Municipal, donde se dará a conocer la cartelera oficial con horarios y sedes.

En la conferencia también estuvieron presentes Ernesto Ferrara Theriot, secretario de Educación, Cultura y Deporte; Felipe Flores Montemayor, director de Arte y Cultura del Gobierno Municipal; María Luisa Resendez Pérez, presidenta del Patronato Cultural de Nuevo Laredo y Macarena González Nuñez, regidora.

El XXXII Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano promete llenar de arte y cultura cada rincón de Nuevo Laredo, consolidando a la ciudad como un referente cultural en la frontera de Tamaulipas.