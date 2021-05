Se solidariza escuela con familias afectadas

NUEVO LAREDO, TAM.- Conscientes de la necesidad de agua en colonias Campanario y Oradel, maestros de la primaria Cecilio Jesús Castillo, este sábado realizaron la repartición del agua de la cisterna de la escuela, además de proveerles 10 litros para consumo.

Esta actividad la coordinó el director de este plantel, profesor Salvador Hernández quien acompañado por otros compañeros a las 10:00 de la mañana iniciaron con la repartición del vital líquido.

“Nos organizamos con los maestros, como una iniciativa a raíz de la necesidad que se está viviendo particularmente en el Campanario, Villas de Oradel y otras colonias, sentimos el compromiso como parte de esta comunidad de apoyarlos.

Probablemente sea poco, pero sabemos que las familias van a tener ese líquido, que está faltando en esta colonia”, mencionó.

El director indicó que entre los beneficiados se encontraban padres de familia de alumnos de esta institución, pero también se apoyó a las personas que no tenían hijos estudiando en este plantel.

“Al ver la necesidad en nuestras colonias, de nuestras familias, aunque no sean de nuestra escuela, son parte de nosotros y merecen ser atendidas. Dentro de algunas de esas familias están los alumnos de esta escuela del turno matutino o vespertino y decidimos apoyarlos”, agregó.

El director agradeció el apoyo de sus compañeros docentes quienes además de aportar su tiempo para la distribución, también donaron recursos económicos para la compra de agua de consumo humano.

“Se sacó el agua de la cisterna que no se ocupa y se trajeron galones, además del rotoplas que no se está utilizando. A las familias se les entregaron 10 litros de agua para tomar y agua para uso doméstico. Agradecemos a los maestros que no pudieron acompañarnos, pero donaron dinero, también a las maestras que aquí estuvieron en la repartición: Vianey, Cori, Brenda, Aidee, Viviana y los profesores Víctor Hugo y Francisco que apoyaron con sus vehículos el traslado del agua”, concluyó.