Se siente Omar listo para cantar

CIUDAD DE MÉXICO.-Omar Chaparro ya está listo para ser la figura estelar de conciertos, palenques y ferias de pueblo cantando y amenizando como sólo él sabe hacerlo.

A la par de la salida de su disco Como Caído del Cielo, en homenaje a Pedro Infante, el comediante y actor está a disposición de empresarios y promotores que lo busquen para dar conciertos.

“En junio empiezo a filmar otra película, ‘The Wingwalker’, que será sobre un migrante mexicano y tendrá mucho drama. Le agradezco al público que me acepte tan hiperactivo, como comediante, cantante, locutor, cantante, conferencista… es una bendición”.Omar Chaparro,actor

“Esto del disco salió orgánicamente, no fue tan planeado, y, como muchas cosas que son muy buenas, creo que así sucederá con los conciertos o las fechas que puedan surgir.

“Justamente me acaba de invitar Camila para ir con mi mariachi, como invitado especial a sus conciertos de McAllen y Laredo (en febrero). No quisiera decir que voy a dedicarme solamente a cantar, pero si se arman las fechas, yo estoy puesto”, dijo Chaparro, en enlace telefónico desde Los Ángeles.

Reconocido en Latinoamérica por su vena cómica, sus dotes de conductor y su trabajo como conferencista, el chihuahuense promueve “¿De Qué Me Sirve el Cielo?”, la canción que compuso con Jorge Avendaño para el álbum.

“El éxito se mide de muchas maneras, y para mí ha sido un gran éxito ver que a la gente le gustó esta canción que hice con el maestro Avendaño.

“No sólo es el video oficial, sino que hay gente que sube las pistas, le pone la letra, hay gente cantándola, la tocan con piano, con guitarra. Creo que esta película ha sido mi proyecto (más exitoso), la cantidad de comentarios que he tenido ha sido impresionante, me comentan de todas partes del mundo. Y sé que en su estreno fue el más exitoso de Netflix”, dijo el conductor de ¿Quién Es la Máscara? y quién hace años protagonizó la gira Imparables junto a Adrián Uribe.

Como Caído del Cielo, precisó, contiene otras interpretaciones de clásicos nacionales, como “Bésame Mucho”, “Amorcito Corazón” y “Yo No Fui”.

El actor de No Manches Frida, quien ya había incursionado en el mundo de la música con los discos El Gori Gori y Me Enamoré de Ti, adelantó que estrenará en unos meses la cinta ¿Y Cómo Es Él?, con Mauricio Ochmann y Zuria Vega.

“Es una película muy divertida que produje con Eugenio Derbez y Mauricio Ochmann. Siempre estoy buscando guiones, no siempre llega algo que me guste o no puedo esperar a que llegue lo que quiero, por eso me gusta la producción, así hay más control de mis proyectos”.

Chaparro dijo que tiene más planes en puerta y que, además de la música, desea continuar produciendo cine.