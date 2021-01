Se registran 2 aspirantes a observadores electorales

NUEVO LAREDO, TAM.- Es poca la respuesta de la ciudadanía para participar como observadores electorales en la jornada electoral del 6 de junio, pues hasta el momento solo se han registrado dos solicitudes de personas que están interesadas en participar, aseguró Ivette Anahis Félix García, vocal de organización electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) en esta ciudad.

Dijo que las personas interesadas en participar tienen hasta el 30 de abril, fecha límite para presentar la solicitud, después de esa fecha ya no será posible que las personas participen.

“Hasta el momento hemos recibido una sola solicitud, sin embargo, el ciudadano solicitó realizar el curso de capacitación en línea, hasta ahorita no lo ha realizado, por lo tanto, como es un requisito para hacer observador electoral, este no se ha sometido consideración del Consejo Distrital su aprobación, lamentablemente hemos tenido muy poca respuesta, porque como es una actividad no remunerada, la gente pierde el interés”, dijo.

La vocal de organización electoral explicó que entre las funciones que podrán desarrollar los ciudadanos que queden inscritos para tal cargo será el de dar seguimiento puntual a cada una de las etapas del proceso electoral.

“El observador electoral es una figura muy importante para el INE, ya que da certeza a las actividades que se están realizando, como requisitos indispensables será el de contar con la credencial de elector vigente además de no estar afiliadas a ningún partido político”, comentó.

Manifestó que los observadores electorales son ciudadanos que estarán al pendiente de las actividades que lleve a cabo el INE, así como de aquellas que se realicen en las casillas electorales.

Félix García, agregó que aún hay suficiente tiempo para recibir las solicitudes de los ciudadanos interesados, ya que será hasta abril del 2021 cuando cierre la convocatoria.

Para mayor información las personas pueden acudir el Módulo de Atención Ciudadana está ubicado en calle González número 5439, colonia Hidalgo en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.