Se registra choque múltiple en la Carretera Nacional

Participaron una minivan con cuatro adultos y una menor, una Ford F-150 con un adulto mayor así como un tractocamión en el que iban el chofer y un acompañante

Se confirmó que únicamente presentaban heridas menores, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

NUEVO LAREDO, TAM. – Un choque por alcance entre tres vehículos se registró en el kilómetro 171 de la Carretera Nacional, en dirección de norte a sur, generando movilización de cuerpos de emergencia y autoridades federales.

En el percance participaron una minivan en la que viajaban cuatro adultos y una menor, una camioneta Ford F-150 con un adulto mayor a bordo, así como un tractocamión en el que iban el chofer y un acompañante.

Paramédicos de Bomberos de Rescate atendieron en el lugar a todas las personas involucradas. Se confirmó que únicamente presentaban heridas menores, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El incidente provocó afectaciones temporales a la circulación en este tramo de la carretera, mientras los equipos de emergencia brindaban atención y se realizaban las labores de retiro de las unidades.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras acudieron para llevar a cabo el peritaje correspondiente y determinar las causas del accidente.

Posteriormente, los tres vehículos fueron remolcados al corralón para continuar con los procedimientos legales y liberar completamente la vía.