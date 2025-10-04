El Dólar
Compra:
$17.10
Venta:
$18.40
EN VIVO

Se registra choque múltiple en la Carretera Nacional

Participaron una minivan con cuatro adultos y una menor, una Ford F-150 con un adulto mayor así como un tractocamión en el que iban el chofer y un acompañante

Se confirmó que únicamente presentaban heridas menores, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM. – Un choque por alcance entre tres vehículos se registró en el kilómetro 171 de la Carretera Nacional, en dirección de norte a sur, generando movilización de cuerpos de emergencia y autoridades federales.

En el percance participaron una minivan en la que viajaban cuatro adultos y una menor, una camioneta Ford F-150 con un adulto mayor a bordo, así como un tractocamión en el que iban el chofer y un acompañante.

Paramédicos de Bomberos de Rescate atendieron en el lugar a todas las personas involucradas. Se confirmó que únicamente presentaban heridas menores, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El incidente provocó afectaciones temporales a la circulación en este tramo de la carretera, mientras los equipos de emergencia brindaban atención y se realizaban las labores de retiro de las unidades.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras acudieron para llevar a cabo el peritaje correspondiente y determinar las causas del accidente.

Posteriormente, los tres vehículos fueron remolcados al corralón para continuar con los procedimientos legales y liberar completamente la vía.

 

Corte de apelaciones dictamina que gobierno de Trump no puede eliminar la ciudadanía por nacimiento
Sean “Diddy” Combs es sentenciado a cuatro años de prisión por caso de violencia sexual

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.