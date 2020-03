Se recupera Jorge Drexler de Covid-19

Desde su casa en Madrid y cumpliendo el encierro, Drexler aseguró que él y su esposa se recuperaron sin necesidad de acudir al hospital, porque sus síntomas no eran graves

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante uruguayo Jorge Drexler anunció que tras dar positivo a Covid-19 al igual que su esposa, la cantante española Leonor Watling, ya están recuperados de esta enfermedad.

Desde su casa en Madrid y cumpliendo el encierro, Drexler aseguró en una entrevista para “El Objetivo” que se recuperaron sin necesidad de acudir al hospital, porque sus síntomas no eran graves.

“La primera semana del confinamiento fue muy dura porque estuvo enferma mi mujer y la tuvimos aislada en el cuarto. La segunda semana me tocó a mí y fue muy dura, por la carga que se vuelve uno para la familia”, explicó.

El cantante compartió algunas experiencias que ha tenido durante el confinamiento como lo difícil que fue llevar de regreso a Madrid a su hijo mayor que estudia en Londres o la preocupación por sus amigos que están enfermos.

El intérprete de “Todo se Transforma” compuso el tema “Codo con codo”, una canción inspirada en el coronavirus y el distanciamiento social que genera.

“Pasé unos días muy raros, con mucho miedo, aunque tuve la versión leve de la enfermedad. Pero tenemos otro familiar positivo que estuvo conviviendo con nosotros unos días y nos asustamos todos mucho.

“De esto también se sale. No es una enfermedad fuerte en muchos casos, hay que tener serenidad en estos momentos. De la misma manera que no hay que comprar a lo loco, hay que dejar los hospitales libres para las personas que realmente lo necesitan, que suelen ser las personas mayores o con alguna enfermedad previa. Los hospitales están muy saturados. Nosotros no fuimos a consultar, lo hicimos desde casa”, dijo el ganador de un premio Óscar.