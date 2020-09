Se reactiva economía de negocios

NUEVO LAREDO, TAM.- Si se ha reactivado el comercio organizado con la reapertura de sitios de reunión, aunque aún falta mucho por regresar a la normalidad.

Aunque las ventas no son como quisieran los dueños de comercios organizados, es definitivo que estas han mejorado, comentó Alejandro Urbiola, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) ubicada en Obregón 2244 colonia Zaragoza.

“La reapertura de sitios de reunión, banquetes, parques y negocios que por ser considerados no esenciales cerraron sus puertas durante varios meses, han traído consigo una reactivación de los negocios, aunque aún no se dan las ventas cuantiosas que los propietarios desean, me parece esta recuperación, aunque lenta va por buen camino”, señaló el presidente de los comerciantes organizados.

Los propietarios han manifestado que no tienen una cantidad importante de clientes, pero hay síntomas de recuperación, añadió.

Hay que tomar en cuenta que muchas personas ocupan sus recursos para el pago de recibos y compromisos ya contraídos, entonces eso origina que para otras compras destinen mucho menos recursos, aseguró.

“Primero hay que asegurar los servicios como agua, luz y teléfono quedando pendientes en muchos casos la compra de calzado y ropa entre otros artículos, aunque finalmente parece que el tiempo de permanencia en las fases anteriores, ha permitido que contagios empiecen a disminuir”, concluyó el presidente de Canaco.