Se queda Pizarro en Inter Miami

l Inter Miami, equipo en el que se quedará Pizarro (foto), arranca su segunda temporada en la Major League Soccer el domingo ante el Galaxy de Los Ángeles, pero en los últimos días se manejó la posibilidad de que no sería tomado en cuenta por Neville. [Agencia Reforma]

MIAMI.-Phil Neville, técnico del Inter Miami, echó por la borda las versiones de que el mexicano Rodolfo Pizarro podría salir del club de la MLS y dejó claro que buscará llevarlo a su mejor nivel.

“Es jugador del Inter Miami, es un gran reto adaptarse con los demás, tiene un gran juego, tiene que llegar al máximo como todos, con Gonzalo Higuaín y Blaise Matuidi”, explicó Neville a pregunta expresa de CANCHA.

“Creo que será importante, creo en lo que puede hacer, tenemos eliminar excusas, es importante brillar y dar resultados, fue a la Selección Nacional regresó de gran manera y de los jugadores para el partido del domingo, es Rodolfo es uno de esos jugadores”.

El Inter Miami arranca su segunda temporada en la Major League Soccer el domingo ante el Galaxy de Los Ángeles, pero en los últimos días se manejó la posibilidad de que no sería tomado en cuenta por Neville.

El timonel inglés también recordó a Javier Hernández, a quien recibe este domingo.

“Espero que este domingo no anote, como en Manchester United, es parte de un gran equipo, los goles que metía son fantásticos, sé que no tuvo una gran temporada el año pasado, pero debemos ser capaces de frenarlo, espero no nos anote”, apuntó.