Se perfilan EU y Rusia para extender pacto nuclear

Rusia y Estados Unidos están a un paso de prorrogar el New START, el último tratado de control de armas nucleares entre ambas potencias

MOSCÚ.- Los representantes de Rusia sostuvieron este martes que están listos para aceptar una propuesta de Estados Unidos a fin de congelar ojivas nucleares para extender por un año el último pacto de control de armamento atómico entre ambas naciones.

Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana, dio la bienvenida la oferta de Moscú y afirmó que Washington también estaba listo para cerrar el acuerdo.

“Apreciamos la disposición de la Federación de Rusia para avanzar en el tema del control de armas nucleares”, señaló la funcionaria a través de un comunicado. “Estados Unidos está preparado para reunirse de inmediato para finalizar un acuerdo verificable. Esperamos que Rusia empodere a sus diplomáticos para que hagan lo mismo”.

La última declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia marcó un cambio en la posición de Moscú, luego de que las dos potencias rechazaron ofertas previas con respecto al tratado New START, el cual expirará en febrero.

Rusia explicó que no tenía la intención de presentar ninguna demanda adicional y que sólo esperaba que EU accediera al congelamiento bilateral de activos nucleares.

El New START fue firmado en 2010 por el entonces Presidente estadounidense Barack Obama y por su homólogo ruso Dmitry Medvedev. El pacto -además de establecer amplias inspecciones in situ entre ambas naciones- limitó a cada país a no más de mil 550 ojivas nucleares desplegadas y a 700 misiles y bombarderos.

Después de que Moscú y Washington se retiraron el año pasado del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio de 1987, el New START permaneció como el único acuerdo de control atómico entre los dos Estados.