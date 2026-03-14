Se muda papa León XIV al apartamento papal que Francisco no quiso usar

La mudanza y la consolidación del equipo del papa dejan entrever que se abre un nuevo capítulo a medida que su pontificado se aproxima a cumplir un año

El papa León XIV saluda a su llegada a la Plaza de San Pedro para su audiencia general semanal, el miércoles 11 de marzo de 2026, en el Vaticano. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El papa León XIV saluda a su llegada a la Plaza de San Pedro para su audiencia general semanal, el miércoles 11 de marzo de 2026, en el Vaticano. (AP Foto/Gregorio Borgia)

ROMA.- El papa León XIV se mudó el sábado al apartamento papal recién renovado en el Palacio Apostólico, instalándose en la vivienda que el papa Francisco no quiso utilizar.

El Vaticano informó que los colaboradores más cercanos de León le acompañarán en el apartamento, el cual está ubicado en el tercer piso del Palacio Apostólico, con vista a la Plaza de San Pedro. La mudanza y la consolidación del equipo del papa dejan entrever que se abre un nuevo capítulo a medida que su pontificado se aproxima a cumplir un año.

Después de ser elegido en mayo pasado, León siguió viviendo en su pequeño apartamento en el Palazzo del Sant’Uffizio del Vaticano, sede del Dicasterio para la Doctrina de la Fe —la oficina de la Santa Sede que resguarda la doctrina—, el cual también cuenta con un puñado de apartamentos privados para funcionarios vaticanos.

Durante los 10 meses siguientes, el Vaticano emprendió amplias renovaciones del apartamento papal en el Palacio Apostólico, que no se utilizó durante los 12 años del pontificado de Francisco y necesitaba urgentemente una actualización del sistema eléctrico, la plomería y otros servicios para adecuarlos a las normas vigentes.

En los últimos meses, a medida que se acercaba la fecha de la mudanza de León, fue posible ver a una grúa trabajando en el lugar.

Francisco optó por no vivir en el apartamento porque, según explicó, quería estar rodeado de otras personas. En su lugar, vivió en la residencia de Santa Marta, el hotel de estilo institucional en el Vaticano donde se alojan los sacerdotes visitantes y en el que los cardenales permanecen recluidos durante los cónclaves.

La selección de Francisco era coherente con su gusto sencillo y su desdén por la pompa del papado. Sin embargo, en la práctica, ello significó que todo el segundo piso del hotel se destinó al papa, lo que redujo su capacidad para recibir huéspedes que pagan.

León, de la orden agustina y el primer papa estadounidense de la historia, ha dejado claro que se siente más cómodo usando la vestimenta tradicional y los accesorios del papado. Su decisión de mudarse al Palacio Apostólico ha sido elogiada en particular por comentaristas conservadores, que la consideran una señal de respeto al papado.

En realidad, León tomó posesión formal de la residencia en los días posteriores a ser elegido, al recorrer las salas de recepción y la pequeña capilla reservada para su uso personal. El apartamento había quedado sellado, según exige el protocolo papal, con una cinta roja y cera, después de que Francisco muriera el 21 de abril, aunque falleció en su habitación del hotel.

Un nuevo capítulo a medida que se acerca el aniversario

La mudanza de León deja entrever una especie de nuevo capítulo en un pontificado que parece estar cobrando impulso tras un inicio lento y deliberado.

Esta semana, León realizó su segundo gran nombramiento en la burocracia vaticana, donde varios prefectos están en edad de jubilación o ya la han superado. Designó a un sacerdote agustino, el arzobispo español Luis Marín de San Martín, como nuevo jefe de la oficina de caridad del Vaticano.

Aunque la Santa Sede no indicó quiénes se mudarían al apartamento con León, él ha conformado un equipo de cuatro colaboradores cercanos.

Entre ellos están los dos hombres que con más frecuencia lo flanquean en público, y son quienes principalmente regulan el acceso de otras personas al pontífice: su secretario, monseñor Edgard Iván Rimaycuna Inga, de Perú, y el vicerregente de la casa pontificia, el padre Edward Daniang Daleng, sacerdote de Nigeria y colega de la orden agustina.

Además, León nombró a un exteniente de la Guardia Suiza, Anton Kappler, para que sea su segundo asistente administrativo en su oficina, junto al exgendarme Piergiorgio Zanetti.