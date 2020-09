Se ‘lleva el tren’ a Presupuesto 2021

CD. DE MÉXICO.-Primero, los trenes. El Gobierno federal propuso para 2021 un presupuesto con recortes a dependencias y estados, pero con un fuerte impulso a sus programas prioritarios faraónicos como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

El próximo año se propone un gasto neto total de 6.25 billones de pesos, 0.3 por ciento menor en términos reales al aprobado para 2020, con un ajuste a la baja para 12 dependencias y con un recorte de 5.5 por ciento en recursos para estados, según el Paquete Económico entregado por el Secretario de Hacienda Arturo Herrera al Congreso.

En contraste, la propuesta es destinar 64 mil 603 millones de pesos al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Tren Maya y el Tren Interurbano México-Toluca, monto que será 103 por ciento superior al monto destinado este año a dichas obras.

Para la construcción de la refinería de Dos Bocas se prevé destinar 9.1 por ciento más que el presente año, pasando de 41 mil 256 millones de pesos a 45 mil 050 millones de pesos en 2021. Sobrevalora crecimiento en 2021: BBVA El crecimiento de 4.6% contemplado por la Secretaría de Hacienda en 2021 en el paquete económico del año próximo representa una sobrevaloración y no estará libre de riesgos para las finanzas públicas, dijo BBVA México.

“El panorama para las finanzas públicas no estará libre de riesgos. En particular, destacan aquellos asociados con el crecimiento económico anual de 4.6% previsto en el paquete económico y con la meta de 1.86 millones de barriles diarios para la producción petrolera de 2021. “En materia de crecimiento, la sobreestimación del crecimiento para 2021 (4.6% vs estimación BBVA de 3.7%) junto con el marcado optimismo para 2020 (-7.6% vs estimación BBVA de -10%) representa una sobrevaloración del PIB de 2021 equivalente a 3.5% de la actividad económica registrada en 2019”, dijo la firma.

Caerá gasto a carreteras 7.1% Para 2021, el Gobierno propone una inversión de 32 mil 342 millones de pesos para el sector carretero, 7.1 por ciento menos en términos reales a lo aprobado para 2020 y 3.38 por ciento en términos nominales. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF), parte de este recurso será por medio de Proyectos para Prestación de Servicios, por unos 4 mil 149.2 millones de pesos, donde privados se harán cargo de obras como la construcción de la carretera Mitla-Entronque Tehuantepec II, en Oaxaca, por 2 mil 275 millones de pesos de inversión, así como el de la carretera México-Tuxpan.

Reducen recursos para instituciones anticorrupción El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 mantiene la tendencia de reducción de recursos para tres de las instituciones encargadas de prevenir, detectar e investigar los actos de corrupción, advirtió Marco Fernández, investigador de México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Las instituciones que ejercerán menos recursos respecto de lo que recibieron en 2018, señaló, son el el INAI, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).